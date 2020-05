Korcsmárs kontrakt med Midtjylland opphevet, vender tilbake til Norge

Den tidligere Brann-spilleren Zsolt Korcsmár er blitt enig med danske Midtjylland om å terminere kontrakten. Ungareren har ikke spilt kamp på 600 dager.

Den 31 år gamle midtstopperen har slitt med en kneskade og har ikke spilt for førstelaget siden en cupkamp mot Dalum 26. september i 2018. Derfor har den danske superligaklubben akseptert Korcsmárs ønske å få opphevet kontrakten slik at han kan flytte tilbake til Norge med sin norske kone og parets to barn.

– Der har vært mange timer alene i styrkerommet, men jeg trodde jo på et comeback. Det var det jeg jobbet mot. Dessverre gikk det ikke som ønsket, og det er naturligvis frustrerende, sier Korcsmár.

Tilbake i Norge skal ungareren finne ut om han vil avslutte sin aktive karriere. I så fall håper han at han finne en annen jobb i samme bransje. Korcsmár spilte i Brann fra 2010 til 2013.

– Jeg har spennende planer, men vi må se hva som skjer. Håpet mitt er at jeg kan fortsette innen fotballen, sier han.

Han kom til Midtjylland fra ungarske Vasas sommeren 2017. I løpet av tiden i Danmark vant han ett seriemesterskap og et cupgull. Han fikk med seg 38 kamper og scoret to mål.

