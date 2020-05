Kornelius Normann Hansen (19) forlater Southampton: Klar for Stabæk

Det norske stortalentet vender hjem for å fortsette karrieren i Eliteserien.

Overgangen bekreftes fra Stabæk mandag formiddag.

Unggutten, som siden 2016 har vært i ungdomsrekkene til Premier League-klubben Southampton, har signert en avtale med Stabæk ut 2022-sesongen.

Det er ikke kjent hva Stabæk betaler for å hente 19-åringen til Norge, men han ble neppe dyr. Kontrakten med Southampton gikk ut 30. juni denne sommeren.

Erstatter Brynhildsen

Angrepsspilleren blir etter alt å dømme den direkte erstatteren til Ola Brynhildsen, som nettopp signerte for Molde.

- Sportslig og økonomisk er dette en veldig positiv avtale for Stabæk, sier Bjarmann til Nettavisen.

- Er det positivt dersom man også sammenligner med det dere får for Brynhildsen?

- Det er ikke slik at vi sammenligner, men det ser godt ut totalt sett. Dette er veldig fornuftig. Om Kornelius utvikler seg i Stabæk, så går nok dette bra både for Stabæk og Kornelius.

Normann Hansen er lenge sett på som et av Norges aller største talenter og har kamper for ungdomslandslag fra G15- til G18-nivå. Totalt er det blitt 22 mål på 43 kamper for Norge.

Han har de siste årene fått mye spilletid for U23-laget til Southampton. Denne sesongen har han notert seg for 11 kamper og tre mål i det som kalles Premier League 2.

19-åringen scoret for øvrig det første målet noensinne på Tottenhams nye stadion da U18-lagene innviet storstuen i 2019.

Nettavisen gjorde et lengre intervju med unggutten i forbindelse med U17-EM i 2018. Her kan du lese saken.

Tunell på van Dijk

Da røpet han at han allerede den gangen hadde fått prøve seg på noen økter med Premier League-klubbens A-lag.

Han skal heller ikke ha gjort seg bort. Det tok nemlig ikke lang tid før han slo tunell på en av de aller mest profilerte spillerne, avslørte han.

- Det ble en luke på (daværende Southampton-spiller) Virgil van Dijk, fortalte han i intervjuet.

Bjarmann er tydelig på at det har vært planlagt at Normann Hansen skal inn for å erstatte den nybakte Molde-spilleren:

- I form av at det er en norsk unggutt, er han en slags ersatter, men de er forskjellige som spillere. Vi erstatter Ola med en unggutt som er to år yngre, men det er godt å få inn en ny så fort Ola er dratt. Brynhildsen har mer erfaring, men vi kan si at dette er erstatteren i troppen, sier Bjarmann.

Han røper at klubben har hatt god oversikt over situasjonen til Normann Hansen hele veien.

- Vi valgte å slippe Ola i forrige uke, og da var det ment at Kornelius skulle inn denne uka. I fotballen er aldri noe sikkert før det er på plass, nå gikk det som planlagt og det er ikke ofte at skjer i fotballen.

I Stabæk er det ventet at han fort kan få flere roller offensivt, skal vi tro Bjarmann:

- Han bekler flere posisjoner fremover og som nummer ti eller toppspiss. Han er 19 år, passer godt i filosofien vår her i Stabæk og vi har god tro på at han skal utvikle seg videre. Vi tror dette er et godt steg, nå skal han spille voksenfotball. Vi får se hvordan historien blir til etter hvert.