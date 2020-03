Korona-krisen: Premier League-klubbene trues med gigantregning

Brudd på TV-avtalen kan skape store utfordringer for Premier League-klubbene.

Koronaviruset har satt en midlertidig stopper for Premier League-fotballen, og man er nå bekymret for at det ikke vil være mulig å fullføre 2019/2020-sesongen.

Det vil få økonomisk konsekvenser ettersom det vil bli sett på som brudd på den svært lukrative TV-avtalen ligaen har.

Den anerkjente sportsavisen The Athletic skriver nå at klubbene har fått beskjed om at de må ta regningen på 762 millioner pund i tapte TV-inntekter, dersom sesongen ikke fullføres.

Klubbene skal ha blitt informert om dette da de hadde videomøte med Premier League-ledelsen torsdag.

Permitteringer i Premier League?

Pengene fra TV-avtalen er en stor del av inntektene for Premier League-klubbene og vil eventuelt komme oppå andre tapte utgifter som eksempelvis billettinntekter.

I Norge har allerede flere klubber måttet permittere både spillere og ansatte som følge av korona-krisen.

I England er mange av klubbene avhengig av TV-inntektene og The Athletic skriver nå at enkelte klubber frykter at det ikke er lenge til de må kvitte seg med ansatte.

Større klubber som Manchester United og Liverpool har imidlertid gitt beskjed om at de vil fortsette å betale deres ansatte uavhengig om sesongen blir avlyst eller om kampene blir spilt foran tomme tribuner.

MÅ VENTE: Det er fortsatt usikkert når vinneren av Premier League blir kåret. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

FA endrer reglene for Premier League



De fleste klubbene virker å være enige om at de skal strekke seg langt for å fullføre sesongen, så lenge det er trygt for de involverte å gjøre det med tanke på koronaviruset.

Torsdag ble det klart at Det engelske fotballforbundet (FA) har endret på reglene slik at det ikke er noen tidsfrist for når sesongen må være ferdig.

Alle parter ble også enige på torsdagens møte om å utsette Premier League ytterligere frem til 30. april.

Dermed kan vi få se Premier League-fotball trolig så sent som i juli.

Det er imidlertid ingen som vet hvordan virussituasjonen vil være på det tidspunktet.

