Koronaen forlenger karrieren for Italias skiskytterstjerne

Dorothea Wierer skulle legge børsa og skiene på hylla for godt etter sist sesong, men koronaepidemien gjorde at hun skiftet mening.

Etter at Italieneren kronet karrieren med to gull og to sølv på hjemmebane i Anterselva i februar, tok hun valget om å avslutte på topp. Men så kom viruset.

– I april tenkte jeg mye og slappet av mye. Jeg bestemte meg for å prøve igjen, og så må jeg selvsagt lytte til kroppen og motivasjonen, men nå er motivasjonen min veldig god, sier hun til NRK.

Wierer har to sammenlagtseirer i verdenscupen, og hun har sanket tolv mesterskapsmedaljer. Hun er usikker på hvor lenge hun vil holde på, men det er under to år til OL i Beijing.

– Jeg håper, men du vet aldri. Det kan bli et veldig spesielt år, så vi vet ikke hvordan det blir med renn og alt mulig. Men ja, jeg tror det siste målet blir OL, men det er fortsatt to år igjen, sier Wierer.

(©NTB)