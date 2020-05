Koronakrisen knuste EM-drømmen, men Hareide er mer bekymret for noe annet: - Ekstremt viktig

Åge Hareide (66) åpner opp om den uventede avslutningen i Danmark, koronakrisen og veien videre.

Han skulle etter planen være godt i gang med å forberede det danske fotballandslaget på sommerens planlagte EM-sluttspill.

Så kom koronakrisen.

EM ble utsatt i ett år og Hareides avtale med Det danske fotballforbundet ble avsluttet.

- Det er ganske spesielt. Det har vel aldri hendt før i fotballhistorien, men det er sånn man ikke har styr på selv. Man må bare finne seg i det, sier Hareide til Nettavisen.

Les også: NFF frykter Eliteserie-klubber går konkurs

Han erkjenner at det kommer til å bli spesielt å se laget sitt i EM uten at han selv står på sidelinjen.

- Følelsesmessig vil det nok bruse opp litt igjen da. Det er helt naturlig. Men jeg er glad for at de spillerne jeg har hatt får være med der. Jeg håper at de skal gjøre det så bra som mulig og at de kommer så langt mulig. Og så er det fantastisk for Danmark og danske fans å få tre kamper på hjemmebane. Det må de utnytte på best mulig måte, sier Hareide.

- At jeg ikke er med er bare sånn det er. Det er ikke noe det går an å gjøre noe med. Det er bare å konstatere og så ta det derfra, forteller han.

Den norske fotballtreneren ser uansett stolt tilbake på tiden sin som landslagssjef for Danmark. Hareide ledet danskene til to sluttspill og står med 17 seirer og 17 uavgjorte siden oktober 2016.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

IMPONERTE: Åge Hareide kan se tilbake på flere sterke prestasjoner som dansk landslagssjef. Her fra VM i 2018. Foto: Petter Arvidson (Bildbyrån)

Veien videre

Etter noen vellykkede år i Danmark står Hareide nå uten trenerjobb.

Han ble koblet til jobben som norsk landslagssjef, men NFF forlenget i stedet deres avtale med Lars Lagerbäck.

Nå er Hareide usikker på hvordan veien blir videre, men 66-åringen er tydelig på at han har lyst til å fortsette som fotballtrener.

- Ja, det har jeg for så vidt, så lenge man er frisk og liker å holde på med det her. Det er kanskje det aller viktigste. Nå har jeg etter lang tid mye erfaring med tanke på det å trene lag. Jeg har fremdeles lyst til å gjøre det, men omgivelsene er ikke akkurat de beste med tanke på å få gjøre akkurat det. Jeg tar det stille og rolig, så får vi se hva som skjer, forteller han.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Koronakrisen har satt en foreløpig stopper for fotballen i store deler av Europa. Hareide opplever hele situasjonen som svært spesiell.

- Det er spesielt for hele samfunnet. Alt er stoppet opp og fotballen har stoppet opp. Det er uvirkelig. Det er kanskje enda verre for de som er involvert i det, som har et lag og som skal starte opp igjen. Da blir det vanskelig for alle, sier han.

Hareide kjenner riktignok også selv på savnet av fotballen, men forklarer at han har brukt litt tid på å se opptak av gamle kamper fra 90-tallet med både Norge og Rosenborg for å døyve noe av savnet.

- Men det er ikke det samme som å få se en livekamp som betyr noe i øyeblikket, sier han.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

HVA NÅ? Åge Hareide har ingen planer om å pensjonere seg. Foto: Petter Arvidson (Bildbyrån)

Bekymret for ungdommen

Hareide mener imidlertid at han lite å klage på. Langt mer bekymret er at han for ungdommen som opplever konsekvensene av koronakrisen i form av tap av fysisk aktivitet.

- For samfunnet for øvrig så er jeg mer bekymret for ungdom som ikke får lov å drive idretten sin, uansett om det er fotball eller andre ting. Aktiviteten for dem, interessen for spillet og sporten tror jeg er ekstremt viktig å opprettholde, sier Hareide.

Les også: Fritt frem for juksemakerne: - En gylden mulighet

66-åringen mener det er viktig å få ungdommen i gang igjen.

- Det er en del av folkehelsa det også, at folk får være i aktivitet. Spesielt for de unge, synes jeg. Veldig mange unge har vært flinke til å innrette seg etter en spesiell tilværelse, men det å drive aktivitet og det å kunne drive med det de synes er kjekt tror jeg er veldig viktig for dem, sier fotballtreneren.

Han tror ikke pausen har vart så lenge at det vil få en stor påvirkning for diverse talenter rundt omkring i landet, men håper fotballen og annen idrett snart vil være i gang igjen.

- Nå får vi rette oss etter myndighetene og lytte til dem. Så får vi bruke fornuften. Da vil nok ting bli normalisert etter hvert, sier Hareide.