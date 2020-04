Koronakrisen: Stöckl venter spent på FIS-ledelsen. Den nye direktøren tror på normal sesong

Sandro Pertile er den nye renndirektøren til Det internasjonale skiforbundet (FIS) i hopp. Han mener han ikke kunne fått en mer krevende start på jobben.

Arvtageren til den mektige Walter Hofer fikk koronakrisen rett i fanget da han denne våren tok over jobben som renndirektør i hopp.

Hoppsesongen fikk en brå avslutning som følge av pandemien og nå er det knyttet usikkerhet til hvordan situasjonen vil påvirke den kommende sesongen.

Norges landslagstrener Alexander Stöckl er blant dem som nå venter spent på hva Pertile og resten av FIS-ledelsen planlegger for kommende sesong.

Senere denne uken samles hoppkomiteen og øvrig hoppledelse i FIS til videomøte for å sette sammen kalenderen for 2020/21-sesongen.

Stöckl forteller til Nettavisen at det norske laget vil vente til etter møtet med å legge en ordentlig plan for kommende sesong.

- Vi vet ikke noe ennå. Det er flere mulige scenarier, men det er ikke vits å spekulere i noe. Vi vet ikke hva som vil skje, forteller Stöckl.

NY DIREKTØR: Vi har vært vant med å se Walter Hofer i TV-ruta under verdenscuprennene i hopp. Nå er det Sandro Pertile som har tatt over direktørrollen. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

FIS følger med på utviklingen



Det verst tenkelige scenariet er at det ikke vil være mulig å gjennomføre verdenscupen på vanlig måte.

I langrenn har renndirektør Pierre Mignerey til VG allerede uttalt seg om mulige kriseplaner, men Sandro Pertile, hans direktørkollega i hopp, ser imidlertid langt lysere på kommende sesong.

- I prinsippet så prøver vi å planlegge sesongen som en normal sesong. For øyeblikket har vi fått veldig gode tilbakemeldinger fra alle arrangørene i hopp. Ikke bare i verdenscupen, men også for kontinentalcupen og FIS-cuper, sier Pertile til Nettavisen.

- Vi må selvfølgelig også være realistiske. For det vi møter nå er en helt ny situasjon. Derfor må vi følge utviklingen steg for steg. Både når det kommer til helsesituasjonen og mulige reiserestriksjoner. Vi prøver forsiktig å gå gjennom alt dette, men jeg kan si at jeg føler meg sikker på at vi kan gå tilbake til, kanskje ikke et normalt liv, men i hvert fall noe som ligner, forteller renndirektøren.

Derfor tror han også at det vil være mulig å gjennomføre hoppsesongen mer eller mindre som normalt.

- Jeg er en veldig realistisk person. Jeg liker å drømme, men samtidig så prøver jeg alltid å holde beina godt plantet på jorda, forteller italieneren.

- Kunne ikke startet i en verre situasjon



Pertile erkjenner at han ikke har fått noen enkel start på jobben som renndirektør, men velger likevel å se positivt på fremtiden.

- Jeg kunne ikke ha startet i en verre situasjon, men samtidig er jeg en person som alltid tar en utfordring. Jeg er ikke en type som stikker av når det blir vanskelig. Dette er en utfordring og vi må komme oss gjennom det.

Renndirektøren nevner samtidig sine kolleger i FIS.

- Vi må være positive og jeg prøver å håndtere situasjonen så bra som mulig. Jeg jobber heller ikke alene. Jeg jobber med flere andre og diskuterer dette og prøver å gjøre en best mulig jobb for skihopping, sier Pertile.

Trener nesten som normalt



Hoppsirkuset har uansett på denne tiden av året en pause fra konkurranser og det er ikke før i midten av mai at det norske hopplandslaget planlegger å returnere til en bakke.

I mellomtiden gjennomfører de norske hopperne mye egentrening hjemme.

Stöckl bedyrer at det meste egentlig går som normalt til tross for koronasituasjonen.

- Den største utfordringen er å holde en god kontakt med utøverne, men det løser vi med teknologien, forklarer han.

Norske myndigheter har kommet med regler for idretten under koronakrisen, men Stöckl tror og håper at hopperne vil kunne trene på plast i mai.

- I bakken skal det ikke være noe stort problem. Vi må kanskje dele opp en gruppe som vanligvis består av åtte-ni utøvere slik at det ikke blir flere en fem, forteller Stöckl.