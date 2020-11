Koronapandemien stopper verdenscupen i Lillehammer

Styret i Norges Skiforbund har i et ekstraordinært møte torsdag besluttet å be om at verdenscupen i langrenn, hopp og kombinert utsettes til senere i vinter.

Rennene skulle egentlig avholdes i tiden 4.–6. desember. Det skulle være langrenn, hopp for kvinner og kombinert i løpet av helgen.

– Med utgangspunkt i den vanskelige tiden vi er i, usikkerheten og konsekvensene knyttet til covid-19, mener Norges Skiforbund at det ikke er riktig å arrangere verdenscup på Lillehammer nå. Vi vil heller jobbe med å finne nye datoer i samråd med FIS og lokal arrangør senere i vinter, og samtidig se på muligheten for å arrangere flere nasjonale konkurranser for toppidretten, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Kulturminister Abid Raja (V) og helsemyndighetene er orientert om skistyrets beslutning. Røste takker også kulturministeren for godt samarbeid i saken.

– Skiforbundets beslutning er fornuftig, og selv om vi alle skulle ønske at verdenscupen kunne avholdes i desember, setter jeg pris på at forbundet nå tar ansvar i den vanskelige situasjonen vi er i, sier Raja i en kommentar.

Usikkerhet og kostnader

Skiforbundet har i samarbeid med arrangør, lokale og nasjonale myndigheter og FIS jobbet for å kunne gjennomføre konkurransene på Lillehammer på en forsvarlig måte.

– Det er utarbeidet detaljerte planer for smittevern med god veiledning fra helsemyndighetene, og det er gjort et betydelig arbeid av arrangøren for å sikre en trygg gjennomføring, sier forbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Med dagens usikkerhet og de betydelige ressursene som må til, både økonomisk og menneskelig, mener vi likevel dette er en riktig beslutning, sier Røste.

Rask omberamming?

Skiforbundet slår fast at beslutningen får svært negative konsekvenser for mange og at det derfor er avgjørende at man sammen med myndighetene, arrangør, kommune og FIS så raskt som mulig finner gode løsninger for gjennomføring av rennene senere, med alle involverte.

Det pekes også på at det grundige arbeidet som er gjort med henblikk på gjennomføring av Lillehammer-rennene vil bidra til at nasjonale konkurranser for toppidretten kan gjennomføres for en trygg og god måte.

