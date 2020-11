Koronapausen kan ha gitt Ruud en fordel – slik har han jobbet for å nærme seg verdenstoppen

Med flere konkurrenter plassert på sidelinjen av koronarestriksjoner kunne Casper Ruud benytte våren til å trene seg uhemmet mot storform på hjemmebane.

Først i slutten av august kom tennissesongen skikkelig i gang igjen etter å ha vært stanset i over fem måneder. Kamppausen – den lengste Ruud har opplevd i karrieren – kom selvsagt ubeleilig for alle, men kan den ha gitt nordmannen en fordel?

Både Ruud og hans fysiske trener Marcel da Cruz mener at 21-åringen brukte perioden fra mars til august svært godt. Det norske tennisesset kunne gjenoppta skikkelig trening allerede i starten av april etter to ukers hjemmekarantene.

Samtidig hadde flere konkurrenter, blant dem søramerikanere, spanjoler og italienere, utfordringer med isolasjon og manglende treningsmuligheter.

– Jeg har vært heldig fordi vi i Norge har vært relativt flinke til å håndtere situasjonen, og vi er heller ikke så mange mennesker som i Spania og Italia, der det var ekstreme tilstander i vår. Jeg fikk en normal treningsperiode, kontra spanjolene som var innestengt i to måneder og ikke fikk røre verken tennisracket eller -ball, sa Ruud da NTB møtte ham i Oslo for to uker siden.

Han legger til:

– Jeg føler jeg fikk utnyttet tiden godt, og jeg returnerte i visshet om at jeg antakelig hadde lagt ned flere timer enn konkurrentene mine. Jeg har trent smart; hardt når jeg har trent, og så har jeg ellers prøvd å nyte livet utenfor tennisen.

Intens jobb

Trener da Cruz er enig. Han roser Ruuds evne til å balansere hard trening og mental avkobling.

– Det har han vært flink til. Han har kost seg med å spille golf og andre ting, men han har trent hele veien. Selv da han var på ferie, satte jeg opp programmer over hva han skulle gjøre, sier han til NTB.

Ruud har klatret massivt på verdensrankingen siden han slo seg inn blant topp 100 i mars i fjor. Da Cruz trekker fram noen punkter om hva Ruud har forbedret siden forrige sesong:

* Stort fokus på å være mer effektiv med bevegelsene og bruke mer av den elastiske energien. Å bli raskere samtidig som det koster mindre krefter.

* Har måttet styrke seg muskulært for å tåle bevegelsene.

* Mye styrketrening og skadeforebyggende arbeid. Har jobbet med å styrke venstrearmen for å være sterkere og ha mer kontroll med backhanden.

* Belastningsstyring, å kontrollere slik at man holder seg innenfor og unngår å bli skadd.

Idrettstalent

«Team Ruud» gjør også en god del alternativ trening for å holde den norske tennisyndlingen skarp og allsidig. I koronapausen ble det god anledning til å drive med ting som sandvolleyball, basketball og fotball.

– Vi gjør en del alternativ trening og blander det inn i forskjellige økter. Det er både fordi han er god til det, og fordi man da jobber med timing, balanse og øye-hånd-koordinasjon. Og noen av idrettene er han virkelig god i, sier da Cruz.

– Hvilke idretter da?

– Hadde han satset på fotball, hadde han gjort det veldig bra. Det er vanskelig å si akkurat hvor bra, men jeg er ikke i tvil om at han hadde klart seg. Han har styrke, driv, ballfølelse og teknikk. Han gjør mange finter og fører kamper når vi trener, sier treneren.

Casper Ruud er en smule mer forsiktig på spørsmål om egne sjanser i andre idretter. Og selv trekker han fram en annen gren.

– Det blir litt for lettvint å sitte her og si at man kunne blitt god i hva som helst. Men hvis jeg hadde fått sjansen igjen og skulle valgt en annen idrett, så ville jeg kanskje ha valgt golf. Det er det jeg er mest interessert i, og det er noen ting ved golf som er annerledes enn tennis, og som jeg tror jeg kunne satt pris på. Og så må man ikke løpe like mye i golf, smiler han.

Denne uken spiller Casper Ruud årets siste turnering, ATP Masters 1000 på hardcourt i Paris.

