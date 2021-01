Koronasmitte i det finske langrennslandslaget

Covid-19-viruset påvist hos to landslag i løpet av kort tid under Tour de Ski.

Torsdag ble det kjent at det er påvist koronasmitte i det svenske langrennslandslget som er i aksjon under Tour de Ski.

Senere samme dag ble det også kjent at det er påvist smitte i det finske landslaget.

To personer i det finske laget skal være smittet, opplyser Finlands landslag på Twitter ifølge svenske Aftonbladet.

LES OGSÅ: Linn Svahn har testet positivt på korona

Dette skjer til tross for at det er satt inn mange tiltak for å hindre spredning av Covid-19 under det pågående langrennsarrangementet.

Linn Svahn fra Sverige ble den første i det svenske landslaget til å teste positivt på viruset. Kort tid etter kommer altså beskjeden om smitte hos det finske laget.

Det er enn så lenge ikke kjent hvem det dreier seg om.

- De øvrige medlemmene av laget fortsetter Tour de Ski i henhold til de lokale helsemyndighetenes instruksjoner, opplyser finnene videre.

Begge de to finnene som har testet positivt, skal ha gjort det på hurtigtester og er satt i isolasjon i avvente av PCR-testen.

Med de to finske tilfellene, har nå totalt fire stykker fått påvist koronasmitte under Tour de Ski. Det første tilfellet ble kjent mandag da den franske treneren Alexandre Rousselet testet positivt på viruset.

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021