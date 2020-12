Koronasmitte i EM - kamp utsatt

De serbiske spillerne har sjekket inn på samme hotell som Norge i Kolding. Ved ankomst i EM-byen avga en spiller positiv koronaprøve.

KOLDING (Nettavisen): Dagen før sin åpningskamp i EM mot Nederland, ankom de serbiske håndballkvinnene omsider Kolding torsdag.

I henhold til protokollene som følges under mesterskapet ble samtlige spillere testet for korona ved ankomst, og én spiller avga positiv prøve.

Det melder EHF i en pressemelding sent torsdag kveld.

Samtlige serbiske spillere blir dermed isolert og testes på nytt fredag og lørdag.

- Turneringsarrangøren har som følge av dette besluttet at Gruppe C-kampen mellom Nederland og Serbia, som skulle spilles 4. desember klokken 20.30, flyttes til 5. desember klokken 20.30, skriver EHF i pressemeldingen.

Da Nettavisen snakket med tidligere landslagssjef for håndballherrene, Gunnar Pettersen, tidligere denne uken, la han ikke skjul på at han tror mesterskapet i stor grad vil bli preget av korona.

- Jeg må være ærlig og si at jeg trodde ikke det skulle bli noe mesterskap, i og med at de har jo relativt stor smitte i Danmark. Og så var det smitte allerede i noen tropper, i Ungarn, Norge, Polen og Romania, sa Pettersen.

- Når det først har blitt EM , så tror jeg det kommer til å bli et tema. Jeg kan ikke se for meg at det ikke kommer situasjoner hvor en eller flere spillere blir smittet. Det kommer til å henge over dem, sa Pettersen videre.

Tirsdag ble det rumenske laget satt i isolasjon etter at strekspiller Crina Pintea testet positivt ved ankomst. Resten av troppen testet negativt i oppfølgingstestingen, og kampen mot Tyskland, i samme gruppe som Norge, gikk som planlagt torsdag.

Spillerhotellet i Kolding er i praksis lukket, og de åtte lagene som bor der får kun forlate det når de skal på trening eller kamp.

Norges neste kamp er mot Tyskland lørdag klokken 18.15.

