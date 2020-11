Koronasmitte i Grorud-laget: OBOS-kamper utsettes

En Grorud-spiller skal ha testet positivt på koronaviruset. Nå er hele førstelagstroppen satt i karantene.

Det samme er troppen til Stjørdals-Blink, som møtte Grorud søndag.

Osloklubben vant 3-2 på bortebane søndag. Siden er det ifølge Eurosport avdekket et tilfelle av koronasmitte i en av klubbene, og begge klubbenes spillere er derfor satt i karantene.

Magnus Nordstrand Myntevik, leder for NFFs medisinske råd, bekrefter overfor VG at smittetilfellet får betydning for terminlista.

- Den smittede er i isolasjon, og begge klubber, samt spillernes nærkontakter, er satt i karantene. Nå jobber vi med smittesporing, sier han til avisen.

Etter det Nettavisen kjenner til, skal en Grorud-spiller ha testet positivt etter søndagens kamp, og dermed blir onsdagens kamp mot Jerv utsatt.

Nettavisen har vært i kontakt med Groruds daglige leder Jon Ole Reinhardsen. Han satt da opptatt i møte og var ikke tilgjengelig for en kommentar.

Til NFF sine sider bekrefter Reinhardsen smittetilfellet.

- En av våre spillere som var involvert i kampen mot Stjørdals-Blink fikk symptomer dagen etter kamp. Han testet seg og fikk i dag bekreftet covid-19, sier han.

Det er ny serierunde i 1. divisjon onsdag. Da skulle Grorud spille hjemme mot Strømmen, mens Stjørdals-Blink skal gjeste Sandnes Ulf. Lørdag skulle Grorud spille borte mot Jerv og Blink borte mot Strømmen. Kampene må nå utsettes.

- Spillerne kan ikke stille på verken trening eller kamp, sier Myntevik til VG.

