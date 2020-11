Koronasmitte spolerte NFLs thanksgivingtradisjon

Ti smittetilfeller hos Baltimore Ravens ødela den amerikanske tradisjonen med tre NFL-kamper på høytidsdagen thanksgiving.

Å ha NFL-kamper på TV under familiesammenkomstene siste torsdag i november er en kjær tradisjon, men i år forsvant selve storkampen da kveldsoppgjøret mellom Ravens og ubeseirede Pittsburgh Steelers måtte utsettes til søndag.

Ligaen fattet avgjørelsen sent onsdag, etter at det dukket opp nye tilfeller i Ravens-troppen. Laget har ikke trent sammen den siste tiden. Baltimore opplyser at klubben har truffet disiplinære tiltak mot en styrketrener som ikke har overholdt smittevernreglene, blant annet ved ikke å rapportere egne symptomer.

Steelers har vunnet sine 10 første kamper selv om laget også tidligere har vært rammet av utsettelse på grunn av koronasmitte hos motstanderen. Det samme skjedde da laget skulle møte Tennessee Titans i begynnelsen av oktober. Utsettelsene gjør at Steelers må spille 13 uker på rad.

– Først tok ligaen friuken vår fordi et annet lag ikke greide å følge covid-reglene, og nå snytes vi for thanksgivingkampen av samme grunn, skrev Steelers-stjernen JuJu Smith-Shuster på sosiale medier.

Det er meningen at kampen skal spilles søndag selv om Ravens trolig må stille redusert også da.

Dallas Cowboys fikk oppkjøringen til sin thanksgivingkamp mot Washington ødelagt da styrketrener Markus Paul døde onsdag etter akutt sykdom. Laget avlyste sin trening da Paul i all hast måtte sendes til sykehus etter det klubben beskrev som en «ikke covid-relatert medisinsk krise».

