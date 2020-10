Koronastopp for utenlandsk deltakelse på Sjusjøen og Beitostølen

De nasjonale sesongåpningsrennene i skiskyting og langrenn går under et strengt virusregime, uten publikum og med nesten utelukkende norsk deltakelse.

Det er avklart etter den siste koronautviklingen og innstrammingene som kom denne uka. De eneste utenlandske løperne som kommer til å delta i sesongåpningen, er de som allerede bor og trener i Norge.

Til skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen om to uker hadde de egentlig ventet deltakelse fra en rekke utenlandske løpere. Men med nye regler som gir ti dagers karantene ved innreise til Norge, blir det umulig.

Nasjonene som planla å delta på Sjusjøen, men som siden har måttet ombestemme seg, er Frankrike, Latvia, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia, får NTB opplyst fra arrangementsansvarlig Christian Gedde-Dahl i Norges Skiskytterforbund.

Uken etter skiskytteråpningen er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. – Det blir det ingen endringer som følge av denne ukens nasjonale innstramminger. De utlendingene som skal delta, er noen få briter og kinesere som allerede er i Norge, sier Erik Østli, arrangementskoordinator på Beitostølen, til NTB.

Det er fra før klart at begge åpningshelgene arrangeres uten publikum til stede. Det tas også grep for å unngå spredning ved et eventuelt smitteutbrudd. Blant annet skal mannlige og kvinnelige utøvere på Sjusjøen separeres gjennom hele helgen.

Både langrenn og skiskyting har verdenscupåpning siste helgen i november.

(©NTB)