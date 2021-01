Koronasykdom sender trolig Hauge inn på Milan-laget i storkamp

Jens Petter Hauge får etter all sannsynlighet sin debut fra start i Serie A mot Juventus onsdag. Ante Rebic er koronasyk og rydder trolig vei for nordmannen.

Italias største sportsavis, Gazzetta dello Sport, skriver at det aller meste ligger an til at Hauge tar plass på venstresiden i angrepet til tabelleder Milan. Det skjer i så fall på Giuseppe Meazza-stadion i Milano.

Ved siden Rebic er også Rade Krunic rammet av korona. Fra tidligere har Milan skadde spillere (blant andre Zlatan Ibrahimovic) og en utelukket Sandro Tonali.

Hauge står med ni innhopp i serie A denne sesongen. Nordmannen har fire oppgjør fra start i europaligaen.

Juventus ligger ti poeng bak Milan med en kamp mindre spilt. Et tap onsdag betyr at «Juve» sannsynligvis er ute av gullkampen i Italia.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto