Koronaviruset gjør at LSK må tenke annerledes: Jobber med å tilby digitalt abonnement

Eliteserie- og OBOS-kamper kan komme til å gå for tomme tribuner i 2020. Lillestrøm har allerede begynt å tenke nye løsninger for å få penger i kassa.

- Det er litt annerledes å være daglig leder i den settingen vi er i nå, sier Robert Lauritsen til Nettavisen.

LSK-sjefen innrømmer at han har mer enn nok å gjøre om dagen til tross for at hele Fotball-Norge står på vent på grunn av koronaepidemien.

Det blir ingen kamper verken i Eliteserien eller 1. divisjon før tidligst 15. juni, og det spekuleres i tillegg i at kampene vil bli spilt for tomme tribuner som følge av smittefare.

I verste fall kan hele sesongen forløpe seg uten tilskuere, og helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte nylig ifølge Dagen at han tror det er usannsynlig å få se menneskeansamlinger på størrelsesorden 30-100 personer før årsskiftet 2020/2021.

Det gjør at Lauritsen og resten av LSK, som har opplevd en voldsom giv etter nedrykket, må tenke nytt.

- Vi må være kreative og tenke hvordan vi kan skape inntekter. Jeg tror det blir enkelte kamper som blir spilt uten publikum, og skulle det bli hele sesongen så ligger det i budsjettet vårt at vi skal hente et par millioner kroner ekstra utover sesongkort-salget. Hva da med sesongkort-salget som ligger der? spør han retorisk.

- Hva kan man tilby som erstatning for ikke å være på stadion? Det er det vi må jobbe med, og kanskje gi noe i form av tilganger til noe som gjør at du kan se, kan det skape inntekter for klubbene.

DAGLIG LEDER: Robert Lauritsen. Foto: Highandlow

Digital abonnement-løsning?

Og nettopp dét er han og resten av klubben allerede i gang med.

Klubben fra Romerike arrangerte nettopp et digitalt kickoff som ga over 200.000 kroner i klubbkassa. LSK-fansen kan fort få tilbud om noe lignende om de ikke får sett laget fra Åråsen Stadion kommende sesong, skal vi tro klubbens daglige leder.

Lauritsen påpeker nemlig at de fleste supportere vil være påkoblet hjemmefra om kampene uansett må ses på lineær- eller web-TV.

Det håper de gulkledde å dra nytte av.

- Vi har veldig god dialog med Kanarifansen, og snakker om hvordan vi kan lage et slags abonnement for dem som har betalt billetter ved å ha et studio med aktiviteter som gjør at det blir underholdende. Så tankene er hele tiden på plass og vi tenker fremover i tid, forteller Lauritsen som samtidig understreker at ingenting er spikret.

- Har dere råd til en sesong med tapte billettinntekter som følge av tomme tribuner?

- Det er ingen som har råd til det, så da handler det om å se hva som er tiltakspakkene fra regjeringen med tanke på det, sier han.

Lauritsen mener situasjonen de er oppe i nå er en god anledning til virkelig å få vridd hodene og tenker utenfor boksen.

- Du blir ganske kreativ i den situasjonen du er i nå, og jeg tror publikum er villige til å hjelpe oss og kjøpe noe om vi leverer et bra nok tilbud tilbake.

Han er nemlig klar på at klubbene trenger inntektene som kommer som følge av at folk møter opp på kamp.

- Om vi ikke hadde hatt inntektene der, ville det vært ekstremt tungt. Og det er ingen klubber som tåler det uansett, tenker jeg.

KANARIFANSEN: Det er fortsatt uvisst om Lillestrøm-fansen får se sitt lag på Åråsen i hjemmeåpningen i OBOS-ligaen. Foto: (NTB scanpix/Christoffer Andersen)

Kickoff-inntekter gir håp

LSK-mannen forteller at klubben i utgangspunktet har solgt sesongkort for det de har budsjettert med. I tillegg skulle det komme ytterligere to millioner i publikumsinntekter i løpet av året.

Det digitale kickoffet klubben arrangerte viser imidlertid at det er et marked for å hente inn penger på en noe alternativ måte.

- Hvis vi sier to millioner fordelt på 15 kamper (antall hjemmekamper i løpet av en sesong, journ. anm) så er det under 200.000 kroner per kamp, så det viser at det er mulig å lage konsepter som gjør det mulig å hente penger, sier Lauritsen og fortsetter.

- Det gir et håp om inntekter, selv om det kan være vanskelig å tenke at du skal få det hver eneste gang du gjør det. Det krever mer av oss på å være gode på leveranse, og så er det med på å utfordre oss som klubb på å tenke annerledes.

Han mener folks sult etter fotball kan bidra til at interessen bare øker.

- Det finnes muligheter til å hente penger der ute, og mange er sulteforet og ønsker å støtte klubben sin. Jeg tror det finnes muligheter til inntekter, men vi er nødt til å levere bra nok innhold.

Får støtte av økonomiekspert

Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og ekspert på fotballøkonomi, mener kriser generelt åpner for nye muligheter.

Han har forsket på opplevelsesøkonomi, og påpeker at fotballindustrien lenge har slitt i konkurranse med andre type opplevelser.

Koronasituasjonen gjør imidlertid at fotballklubber nå er inne i en tid som gir rom for å tenke nytt.

- Noe av det man ser med koronatiden og digitaliseringen, gjør at det vil komme nye type opplevelser som vi kanskje ikke så tidligere. Man får en økt form for kreativitet når man ligger nede, påpeker han overfor Nettavisen.

Kvinen mener derfor Lillestrøm er inne i riktig spor når de allerede nå tenker alternative og digitale løsninger for å dekke over for mulig tapte billettinntekter.

- Ja, og det er alltid krevende å gå foran, men i den grad Lillestrøm gjør det kan de også skape nye forretningsmuligheter, forteller han.

Ekspert: Tor Geir Kvinen. Foto: (UiA)

Mens mange klubber i Eliteserien og OBOS-ligaen har valgt å permittere deler av spillertroppen, har Lillestrøm valgt å beholde kontrakten med sine spillere.

Det er imidlertid ingen tvil om at klubbene, enten de har permitterte spillere eller ikke, preges økonomisk av situasjonen.

Én ting er TV-inntektene om sesongen etter hvert kommer i gang, men det er fortsatt ikke sikkert at toppklubbene kan regne med noe form for ordinære billettinntekter dersom myndighetene forbyr tilskuere på de respektive arenaene som følge av smittefare.

Kvinen er sikker på at flere klubber nå er bekymret for fremtiden.

- De enkelte klubbene uttaler seg jo veldig forskjellig. Tidligere har man vært forsiktig med å gå ut og si at man ligger dårlig an. Den eneste grunnen til å gå ut høyt og si at man ligger dårlig an, er at man for eksempel skal få kompensasjon fra staten. Men det er klart dette kommer til å få store økonomiske konsekvenser for mange klubber.