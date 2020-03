Koronaviruset gjorde at Pepe Reina knapt fikk puste: - Det verste øyeblikket i livet mitt

Aston Villa-keeperen forteller at han på et tidspunkt knapt klarte å puste.

Det avslører 37-åringen, som er på lån fra AC Milan, til Corriere dello Sport, gjengitt av blant annet Daily Mail.

Den tidligere Liverpool-spilleren uttalte tidligere denne måneden at han trodde han var smittet av koronaviruset, men det var bare starten på noen svært tøffe dager for den spanske burvokteren.

- Jeg er i ferd med å vinne kampen mot koronaviruset først nå, sier han og fortsetter.

- Det tøffeste øyeblikket var da jeg ikke lenger kunne puste, og de 25 minuttene jeg gikk tom for oksygen. Det er det verste øyeblikket i livet mitt, sier spanjolen.

Veteranen forteller at han i starten av sykdomsperioden følte seg sliten, og at han hadde feber, tørrhoste og hodepine som aldri ville gi slipp.

- Den eneste skikkelige frykten jeg hadde kom da jeg forsto at det ikke var noe oksygen: endeløse minutter med frykt, som om halsen min plutselig lukket seg. Som et resultat av det holdt jeg meg innendørs de seks eller åtte første dagene, forteller Reina.

Aston Villas innleide keeper forteller at han tok de nødvendige forholdsreglene da han startet å føle seg uvel, til tross for at han ikke ble testet.

- Det var min tur å gå igjennom viruset forrige uke, sa 37-åringen til den spanske radiostasjonen Cope tidligere i måneden.

Reina har i etterkant av viruset også sagt at det ikke er viktig for ham om Premier League-sesongen fullføres, til tross for at det jobbes med løsninger for å få til nettopp det.

- Fotballen har en plass i bakkant. Jeg bryr meg ikke særlig egentlig. Folks helse går over alt annet. Jeg vil være en supporter av å spille under de beste forholdene, når alle er trygge. Fotball kan ikke være en prioritet nå. Det er ikke viktig å fullføre sesongen.

Han er klar på at folks helse trumfer alt annet.

- Jeg er klar over alle interessene som eksisterer rundt fotball, spesielt det økonomiske. Men det er også mange andre områder, og akkurat nå er hovedprioritet folks helse.