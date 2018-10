Korsbåndskade for Lara Dickenmann

Onsdagens 4-0-seier over Atlético Madrid i mesterligaen ble kostbar for Wolfsburgs kvinnelag i fotball. Lara Dickenmann ødela korsbåndet.

Den sveitsiske 32-åringen måtte byttes ut før det var spilt et kvarter, og torsdagens undersøkelser bekreftet frykten for en alvorlig kneskade. Ved siden av korsbåndet er også sidebåndet og menisken skadd.

Skaden er et tilbakeslag både for Wolfsburg og for det sveitsiske landslaget, som i november skal spille mot Nederland i omspill om Europas siste VM-plass. Så sent som tirsdag signerte Dickenmann en ny kontrakt som gjelder til 2021.

Dickenmann, som tidligere har spilt for Lyon og vært USA-proff, er en anvendelig spiller som kan brukes enten på midtbanen eller som sideback. Hun er også svært målfarlig. I onsdagens kamp startet hun som venstreback.

Caroline Graham Hansen noterte mål og assist for Wolfsburg i onsdagens seier, mens Kristine Minde var ubenyttet reserve.

