Korsgren vant Tjejvasan etter total kranse-forvirring

Lina Korsgren vant Tjejvasan lørdag etter at laurbærkransen som går til vinneren, byttet eier to ganger i et lite målfoto-kaos.

Langløpsprofilene Korsgren og Britta Johansson Norgren gjorde opp om seieren i rennet. Da målstreken ble passert skilte det bare en skotupp de to imellom. Korsgren fikk seierskransen over hodet i målområdet, men så oppsto det full forvirring. Etter bare en kort stund ble kransen flyttet over til Norgrens skuldrer. – Vi vet ikke hvem som vant. Lina var litt foran, men jeg strakk fram foten eller noe. Jeg håper de kan se det på bildene, ellers får vi dele seieren, sa hun til SVT. Sikker på hvem som vant, var åpenbart heller ikke arrangøren. Etter nye vurderinger ble Korsgren igjen utropt som vinner og den rettmessige eieren av kransen. I etterkant opplyste arrangøren at forvirringen oppsto som følge av en kommunikasjonsfeil. Korsgrens seierstid ble 1.06.47,6. (©NTB)

