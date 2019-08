Koscielny-video får Arsenal-legende til å rase: - Du bør skamme deg

Laurent Koscielny streiket nylig frem en overgang til franske Bordeaux. Da alle trodde farsen var over, valgte den tidligere Arsenal-kapteinen å terge sine gamle supportere nok en gang.

Da han tirsdag ble presentert for sin nye klubb etter å ha vært i Arsenal i hele ni sesonger, valgte man nemlig å avduke signeringen med et videoklipp dere kan se øverst i denne artikkelen.

Der ser man Koscielny vrenge av seg Arsenal-drakten for å vise frem sin nye drakt som han hadde på under.

Sterke reaksjoner

I utgangspunktet kanskje ikke verdens smarteste måte å gjøre det på om man vil beholde sine gamle supporteres gunst, men enda mer oppsiktsvekkende når man vet hva Koscielny har gjort tidligere i sommer.

I juli bekreftet Arsenal i en pressemelding at klubbkaptein Koscielny nektet å være med til USA etter at rødtrøyene avviste franskmannens overgangsforespørsel.

Det førte til store overskrifter og massiv misnøye blant Gunners-fansen, og midtstopperen ble satt til å trene med reservene før han altså ble solgt til den franske toppklubben Bordeaux denne uken.

Dermed tok det heller ikke lang tid før reaksjonene kom, og Koscielny får så ørene flagrer.

- Bør skamme deg

På Twitter myldrer det av kommentarer fra supportere som føler seg støtt, og flere profilerte personer har reagert mot det de mener er en respektløs videosnutt, melder Daily Mail.

- Dette gjør vondt. Graden av respektløshet ... Du bør skamme deg for måten du forlot klubben på etter ni år. Du fikk det du ønsket, men likevel gir du et stikk som dette. Håper det er verdt det i lengden, skriver tidligere Arsenal-storscorer Ian Wright på Twitter.

Den bakenforliggende grunnen til den noe spesielle videosnutten skal være at Bordeaux ønsket å kombinere avdukningen av både ny spiller og ny drakt, uten at det la en demper på reaksjonene fra rødtrøyenes supportere.

Koscielny selv har i skrivende stund ikke kommentert verken videoen eller kritikken.

Forsvarsprofilen kom til Arsenal fra Lorient for rundt ti millioner pund i 2010 og har spilt 353 Premier League-kamper for de rødkledde fra London. Han spilte ikke for Frankrike under fotball-VM i 2018, der landet vant, men var med på å tape finalen i europaligaen mot Chelsea.

VEKKER HARME: Denne varianten fikk Arsenal-fansen til å se rødt. Foto: FC Girondins de Bordeaux

