Kostas Tsimikas klar for Liverpool

Premier League-mesterne henter forvsrasspiller.

Den greske backen Kostas Tsimikas er klar for Liverpool.

Det bekrefter den røde klubben på Twitter mandag kveld.

Ifølge den velinformerte journalisten Paul Joyce betaler Liverpool rundt 11,75 millioner pund for grekeren, som kommer fra Olympiakos i hjemlandet.

Liverpool skriver på sin nettside at spilleren har signert en langtidskontrakt med klubben, uten å gå inn på detaljer om hvor lang avtalen er.

Det er ventet at den greske venstrebacken er tiltenkt rollen som back up for Andy Robertson, men at han også skal gi økt konkurranse om plassen på laget.

- Jeg er veldig glad og veldig stolt over å vær eher. For meg er dette den største klubben i verden. Det er en ære og jeg skal gjøre mitt beste, sier han.

- Jeg liker Premier League veldig godt. Jeg har sett kamper derfra på TV og det har alltid vært en drøm, helt fra jeg var liten, å få spille der, sier grekeren.

Tsimikas har en fortid i klubber som danske Esbjerg og nederlandske Willem II. Han har vært utlånt til begge disse.

I 2018 fikk 22-åringen sin debut for det greske landslaget og han har tidligere vært innom både U21-landslaget og U19-landslaget.

I Liverpool har nykommeren fått tildelt trøye nummer 21.