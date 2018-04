Kostbart poengtap for Kaiserslautern

Ruben Yttergård Jenssen og hans Kaiserslautern kjemper en desperat kamp mot nedrykk fra 2. Bundesliga. Søndag ble det bare 1-1 mot Jahn Regensburg.

Det ble iallfall ett poeng for den gamle storklubben som lenge lå under på hjemmebane. Fem runder før slutt er laget sist på tabellen, fem poeng bak Heidenheim på kvalifiseringsplass.

Benedikt Saller ga gjestene ledelsen allerede i det 6. minutt. Sebastian Andersson utlignet i det 73. minutt. Jenssen var byttet ut et kvarter tidligere.

Trener Michael Frontzeck gir ikke opp kampen mot nedrykk.

– Vi har ingen grunn til å henge med hodet, sa han søndag.

Også for Ørjan Nyland og hans Ingolstadt ble det et kostbart poengtap søndag. Den norske landslagskeeperen slapp inn to mål i 2-2-kampen hjemme mot Arminia Bielefeld.

Ingolstadt kjemper om opprykk, men er fem poeng bak Holstein Kiel på tredjeplassen som gir opprykkskvalifisering. Fram til Nürnberg på direkte opprykksplass er det ni poeng.

Gustav Valsvik spilte hele kampen da Eintracht Braunschweig spilte 1-1 mot Dynamo Dresden. Valsviks klubb har bare seks lag bak seg på tabellen og er ikke sikker på å berge plassen.

