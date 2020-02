Koteng tar opp kampen om styreledervervet i RBK

Ivar Koteng sier at han stiller som kandidat til styreledervervet i Rosenborg om det kommer benkeforslag på ham på årsmøtet neste torsdag.

– Jeg har bestemt meg. Kommer det benkeforslag på meg, så kjemper jeg for jobben, sier Ivar Koteng til VG.

Koteng er sittende styreleder, men valgkomiteen i Rosenborg innstilte 20. desember TrønderEnergis konsernsjef Ståle Gjersvold som ny styreleder.

Det ligger dermed an til lederkamp på årsmøtet 13. februar.

Koteng sier at han har fått mange spørsmål om han ønsker å stille som motkandidat.

Etter mange oppfordringer om å stille har han bestemt seg for å ta opp kampen mot Gjersvold.

– Jeg har fått noen oppfordringer. Og jeg har tatt dem til meg. Så nå er det opp til årsmøtet, sier Koteng.

Han begrunner avgjørelsen sin med at det er skiftet ut mange, for mange etter Kotengs mening, i ledelsen i Rosenborg Ballklub den siste tiden. Og at kontinuitet er viktig for klubben.

Ivar Koteng overtok som styreformann i Rosenborg i 2012.

(©NTB)