Koukalova skilles

Den tsjekkiske skiskytterstjernen åpner opp om bruddet på Instagram.

Gabriela Koukalová, tidligere kjent som Soukalova, har vært en av de større idrettsstjernene i Tsjekkia etter hennes mange bragder på skiskytterarenaen.

Koukalova vant verdenscupen sammenlagt i 2015/16-sesongen, har individuelt VM-gull på sprint fra Hochfilzen i 2017 og tok sølv på fellesstarten under OL i Sotsji.

Våren 2019 bekreftet imidlertid 30-åringen at hun hadde valgt å legge skiene på hyllen.

I FOKUS: Gabriela Koukalova var en av de største stjernene i skiskyttersirkuset. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Bekrefter skilsmisse



Koukalova har likevel fortsatt å være i medienes søkelys. I hjemlandet har hun blant annet vært å se det populære TV-programmet «Skal vi danse».

Nå kommer hun igjen i fokus etter at hun onsdag kveld bekrefter at hun skal skilles fra mannen Petr Koukal.

- Noen ganger skjer det at den felles stien til to personer deler seg og da er det på tide å fortsette på sin egen vei. Det er det som nå skjer med meg og Peter, skriver Koukalova i et innlegg på Instagram.

- Det viste seg at ideene våre om et samliv er forskjellige, forteller den tidligere skiskytteren.

Kjendis-status



Koukalova giftet seg med Koukal som er en profesjonell badminton-spiller i 2016.

Koukal har selv deltatt i blant annet sommer-OL i London i 2012 - to år etter at han vant kampen mot testikkelkreft. Badminton-spilleren var Tsjekkias flaggbærer under åpningsseremonien.

Paret har tidligere stilt opp i en rekke reportasjer sammen og vært et så kalt kjendispar i Tsjekkia.

SKILLES: Gabriela Koukalova med Petr Koukal på forsiden av Magazin DNES i 2014. Foto: (Faksimile)

Koukalova forteller at hun håper paret kan skilles som venner og at hun nå ønsker å fokusere på jobb og familie.