Kovac får fornyet tillit i Bayern München

Niko Kovac er Bayern München-trener også neste sesong, bekrefter klubbpresident Uli Hoeness.

Kovac var i hardt vær i den tyske storklubben etter en trøblete første halvdel av sesongen. Det satte i gang spekulasjoner om at kroaten var feil mann for jobben.

47-åringen snudde trenden og tok hjem den tyske dobbelen med triumf i Bundesliga og i cupen. Etter lørdagens cupfinaleseier over RB Leipzig, bekrefter klubbpresident Hoeness nå at Kovac får bli værende som trener.

Presidenten slo fast at det er «hundre prosent sikkert» at Kovac får fortsette. Uttalelsen kommer etter at styreleder Karl-Heinz Rummenigge nylig har unngått å bekrefte kroatens fornyede tillit.

