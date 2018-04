Kovaltsjuk på vei tilbake til NHL og New York Rangers

Den russiske ishockeystjernen Ilja Kovaltsjuk (34) er på vei tilbake til National Hockey League og blir lagkamerat med Mats Zuccarello, melder CBS.

Kovaltsjuk, som fyller 35 år søndag, skrev i 2010 en langtidskontrakt med New Jersey Devils, men valgte etter NLH-lockouten i 2013 ikke å vende tilbake fra oppholdet i SKA St. Petersburg. Der har han vært lagkamerat med en annen nordmann, Patrick Thoresen.

SKA ble slått ut av KHL-sluttspillet søndag. slik at spilleren er fri til å ha samtaler med andre klubber. CBS melder med henvisning til russiske Sport Express at det er New York Rangers som blir hans neste arbeidsgiver.

Rangers sparket i helgen sin canadiske trener Alain Vigneault etter fem år med ansvaret. Det er ennå ikke ansatt noen ny trener for Rangers. Nesten hele trenerstaben fulgte med på flyttelasset til Vigneault.

Kovaltsjuk har de siste sesongene spilt både i VM og OL for Russland, sist da OAR (olympiske utøvere fra Russland) tok gullet i Pyeongchang i vinter.

Under årene i KHL scoret Kovaltsjuk 417 mål og leverte 399 assist for Atlanta Thrashers og New Jersey Devils. Han blir ingen populær mann blant Devils-fansen om han signerer for naboen på andre side av Hudson-elva.

For Rangers, som har kvittet seg med flere høyt gasjerte og aldrende stjerner til fordel for unge talenter, vil en veteran som Kovaltsjuk kunne bli en viktig lederskikkelse.

