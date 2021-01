Simen Hegstad Krüger var alene om å utfordre russeren Aleksandr Bolsjunov på 15-kilometeren i Falun. Over minuttet bak fulgte Johannes Høsflot Klæbo.

Etter en rolig åpning fikk verdenscupleder Bolsjunov opp farten og så ut til å ta en klar seier, men på tampen av rennet skapte Lyn-løper Krüger spenning.

Han var kun sju tidels sekund bak russeren med 900 meter igjen. I mål ble Krüger slått med 1,8 sekunder.

– Jeg var nære. Jeg klarte å disponere godt og hadde positive sekunderinger mot slutten. Jeg skulle tatt ham, men jeg må være strålende fornøyd med dagen, sa Krüger til NRK.

Sjur Røthe gikk sent ut og måtte ta til takke med tredjeplassen. Han slo lagkamerat Hans Christer Holund med noen få sekunder.

Klæbo gikk fredag sitt første verdenscuprenn siden åpning i Ruka i november. Derfor gikk han tidlig ut, og trønderen var ikke i nærheten av de beste tidene.

Til slutt ble Klæbo nummer sju og havnet 1.01 minutter bak Bolsjunov.

– Det var helt OK til meg å være. 7.-plassen er vel det beste jeg har gjort på en intervallstart. Det er et stykke opp til pallen, og ambisjonene er ikke å stille til start for å bli nummer sju, sa Klæbo med tanke om en plass på VM-laget.

– Jeg skal ta det som en god opplevelse. Kroppen er bra, la han til.

Russerne valgte å gå rennet med tidlige startnumre. Mye omtalte Bolsjunov gikk ut minuttet bak Klæbo, og han åpnet forsiktig. Men etter 6,8 kilometer hadde russeren gått 25,1 sekunder raskere enn trønderen.

Senere ble Klæbo tatt igjen av Bolsjunov, men la seg i rygg på rivalen.

Bedre

Krüger hadde en mye bedre avslutning på fredagens løp enn under NM i Granåsen. Der ble han slått av Røthe i kampen om gullet.

– Jeg har begynt å lære litt av Sjur. Det var lurt å ha litt igjen på slutten selv om jeg har sju-åtte sekunder opp på åpningspunktet. Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Det er mulig å slå ham, og han er den tøffeste å knekke. Han er favoritt til samtlige distanserenn i VM, sa Krüger.

De andre norske løperne som kjemper om fire plasser på VM-distansen, startet senere med unntak av Harald Østberg Amundsen. Amundsen gikk et jevnt og veldisponert løp og var 1.14 bak Bolsjunov. Det holdt til en 8.-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget ble slått med 1.35 og ble nummer 14.

– Jeg er strålende fornøyd med dagen. Vi er med helt der oppe. Den antatt beste er jo Bolsjunov. Poenget i dag var at vi er med igjen. Han skal nok få kjenne pusten av våre gutter i VM, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

