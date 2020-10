Kraftige reaksjoner etter blodig smell da Son ble matchvinner for Tottenham

Både Erik Thorstvedt og Erik Huseklepp kaller dommer Michael Olivers avgjørelse en skandale.

BURNLEY - TOTTENHAM 0-1:

Premier Leagues toppscorer Heung-min Son scoret sitt åttende mål for sesongen da Tottenham slo Burnley 1-0 i Premier League mandag kveld.

Scoringen kom et kvarter før slutt, naturligvis servert av Harry Kane, og før den tid var det lite å skrive hjem om fra Turf Moor.

Én situasjon bet imidlertid ekspertene seg merke i før Tottenhams superduo nok en gang stjal showet.

Thorstvedt og Huseklepp: - Skandale

Etter elleve minutters spill plantet nemlig Ashley Barnes albuen i ansiktet på Tottenham-stopper Toby Alderweireld, som fikk et solid kutt rett over høyre øye, i en hodeduell.

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt er ikke i tvil om at Burnley-spissen burde fått gult kort i situasjonen, som endte med kun frispark for Spurs.

- Brede Hangeland har spilt mot den gjengen ofte og sier det er en del som bruker det bevisst. De bare går opp tidlig og bruker armene. At dette ikke blir gult kort er jo en skandale. Dommeren gjør feil, greit nok. Så er spørsmålet om dette er noe som skal være et rødt kort, når han går inn med albuen rett i trynet på folk, som det der, sa Thorstvedt i TV 2s studio.

Norges tidligere landslagskeeper mener listen bør legges lavere for hva det gis rødt kort for i lignende situasjoner. Også Erik Huseklepp bruker store ord når han omtaler at dommer Michael Oliver ikke delte ut kort til Barnes.

- Ashley Barnes er nok en som bruker det bevisst og derfor er det en diskusjon om det også skulle vært et rødt kort. Det som er en skandale, er at det ikke blir gult kort engang. Det er er soleklart gult kort, men det går an å diskutere den, sier Huseklepp.

Son toppscorer i Premier League

Alderweireld kom seg imidlertid på beina etter smellen, ble lappet sammen og fullførte kampen med en hvit bandasje på hodet.

Etter 76 minutter falt avgjørelsen på Turf Moor. Da fant Erik Lamela hodet til Harry Kane på en corner. Stjernespissen headet ballen videre til Son, som stanget 0-1 i nettet.

LEVERER OG LEVERER: Heung-min Son og Harry Kane fortsetter å produsere målpoeng for Tottenham denne sesongen. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Son står dermed med åtte Premier League-scoringer denne sesongen - Kane har notert seg for åtte målgivend pasninger.

Mandagens seier betyr at Tottenham klatrer opp på femteplass i Premier League - to poeng bak ledende Everton.