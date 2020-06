Kraftige reaksjoner etter nye hatytringer mot Bubba Wallace

- En smertefull påminnelse om hvor mye lenger vi som samfunn må gå i kampen mot rasisme, sier Nascar-sjåføren Bubba Wallace.

Nascar-sirkusets eneste mørke sjåfør Bubba Wallace har de siste ukene uttalt seg i mediene flere ganger, forbindelse med at motorsportarrangøren nylig bestemte seg for å forby sørstatsflagget på sine arrangementer.

Flagget, som i nyere tid har blitt tatt i bruk av rasistiske grupper som Ku Klux Klan, har vært et normalt syn på Nascar-stevner de siste årene.

Fant løkke i taket

Nå forteller Nascar om en uønsket hendelse i forbindelse med helgens stevne i Alabama. I Wallace sin garasje hadde nemlig noen hengt opp et tau og knytt det med en løkke.

- Sent i ettermiddag ble Nascar gjort oppmerksom på at en løkke ble funnet i garasjen til lag 43. Vi er rasende kan ikke få uttrykt nok hvor alvorlig vi tar denne avskyelige handlingen. Vi har umiddelbart startet etterforsking og skal gjøre alt vi kan for å identifisere personen(e) som er ansvarlige og fjerne dem fra sporten, skriver Nascar i en pressemelding.

- Som vi utvetydig har uttalt, er det ikke noe rom for rasisme i Nascar, og denne handlinger forsterker bare vårt ønske om å gjøre sporten åpen og innbydene for alle, står det videre.

Også Wallace har lagt ut en egen uttalelse på Twitter.

- Dagens avskyelige, rasistiske handling gjør meg utrolig trist og fungerer som en smertefull påminnelse om hvor mye lenger vi som samfunn må gå i kampen mot rasisme, skriver han blant annet.

Basketstjernen Lebron James er blant de som har vist sin støtte til Wallace etter hendelsen.

Dette er sørstatsflagget

De 13 stjernene i sørstatsflagget symboliserer antallet delstater som løsrev seg fra unionen og som dermed var i krig med nordstatene på 1860-tallet.

Etter borgerkrigen ble flagget et symbol på sørstatenes kultur og egenart.

På 1950-tallet, da borgerrettighetskampen for afroamerikanere tok av i denne delen av USA, ble flagget for alvor til det politiske symbolet det er i dag.

Ku Klux Klan og andre rasistiske grupper benyttet seg av sørstatsflagget som et symbol på kampen for å holde befolkningsgruppene adskilt fra hverandre.