Kraftige reaksjoner mot VAR-bruken i Premier League

Etter å ha lagt lista ekstremt høyt for hva som regnes som «clear and obvious» tidligere denne sesongen, begynte VAR plutselig å gjøre om en rekke dommeravgjørelser denne helgen.

Bruken av VAR (Video Assistant Referee) har vært omdiskutert i engelsk Premier League denne sesongen.

Lista har tilsynelatende vært lagt svært høyt for hva VAR-teamet ser på som opplagte feil, og dermed har de også holdt seg unna alle skjønn-situasjoner og latt dommerens avgjørelser stå.

Helt til denne Premier League-runden.

Solskjær uenig i United-straffe

Det startet da Ryan Bertrand ble tildelt rødt kort for en stempling i leggen på Ayoze Perez tidlig i kampen mellom Southampton og Leicester fredag kveld.

På Carrow Road ble Manchester United tildelt to straffespark av VAR, og Ole Gunnar Solskjær innrømmet selv at han var uenig i den ene.

- Jeg vil ikke snakke for mye om VAR. Jeg er uenig med den første, sa Solskjær til BBC og siktet til situasjonen der Daniel James fikk straffe.

- Den andre er straffe, men begge burde bli tatt på nytt. Keeperen er en meter ute fra linja. VAR er der for å hjelpe, men det tar evigheter på den første straffen. Det er ikke en opplagt feil. Når det tar så lang tid, betyr det at den ikke burde bli gitt, sa Solskjær.

Omdiskutert Arsenal-annullering

VAR var også inne og gjorde om et Chelsea-straffespark til filming og gult kort til Callum Hudson-Odoi i kampen mot Burnley. Brighton ble tildelt straffe mot Everton, og Arsenal fikk annullert sin 3-2-scoring på slutten av kampen mot Crystal Palace.

Spesielt sistnevnte situasjon har skapt mye debatt, og Arsenal-manager Unai Emery la ikke skjul på sin frustrasjon.

- Forrige uke i Sheffield skulle vi hatt straffe på stillingen 0-0, et veldig viktig øyeblikk, og de sjekket det ikke. Jeg ser på VAR som positivt, men det må brukes riktig. For øyeblikket fungerer det ikke bra, sa Emery ifølge The Guardian.

Oppgitt Wikestad

TV 2-kommentator Kasper Wikestad er blant de som reagerte sterkest på helgens VAR-avgjørelser i Premier League.

Overfor Nettavisen utdyper Wikestad, rett før han går til podkast-innspilling med tidligere Premier League-dommer Bobby Madley mandag.

- VAR har vært veldig tydelig på at det er «clear and obvious» feil som er tingen. Det er, slik jeg har skjønt det, hvis 100 stykker sitter i et rom og 98 av de er enige om at det er feil, da er det «clear and obvious». Det er egentlig ganske greit å forholde seg til, men nå er vi tilbake på skjønn. Da blir det «hvorfor tok VAR den og ikke den?» og «hvorfor blåste han på den og ikke den?» sier Wikestad til Nettavisen.

TV 2-kommentatoren mener måten Premier League har brukt VAR på tidligere denne sesongen er den riktige måten å gjøre det på.

- Jeg har sagt at Premier League-veien, er veien å gå med VAR. Og så er det selvfølgelig noen kjempeopplagte de ikke har tatt, sånn som Haller, og Vertonghen mot Deulofeu og noen til. Hadde de klart å ta de i tillegg, hadde VAR fungert tilnærmet optimalt i Premier League. At de holder på som i helgen nå, det klarer jeg ikke å forstå, men de har jo fått mye kritikk for ikke å ta de mest åpenbare. Det er tydelig at de ville legge om på linja der.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Kasper Wikestad er ingen stor tilhenger av VAR. Foto: (TV 2/NTB Scanpix)

Helgens mest omdiskuterte situasjon, annulleringen av Arsenals tredje mål, ble av Premier League forklart med at Callum Chambers felte Luka Milivojevic og hindret hans muligheter til å klarere ballen. Wikestad forstår lite av det.

- Hvordan de klarer å se det, det klarer ikke jeg å forstå. Chambers blir dyttet i ryggen, og jeg synes det ser ut som det er Milivojevic som hekter foten til Chambers og ikke omvendt. Arsenal fikk et mål annullert fordi Chambers ble dyttet, så det er merkelig.

Edvartsen: - Dømt til å mislykkes

Han får støtte av tidligere toppdommer Svein Erik Edvartsen, som nå er dommerekspert hos NordicBet.

- Det dømmes trolig frispark mot Arsenal-spilleren fordi det hevdes at han feller Milivojevic. Jeg synes ikke dette er VAR-mat da små frispark ikke anses som «clear error» i VAR-protokollen, sier Edvartsen til Nettavisen.

KRITISK: Svein Erik Edvartsen er kritisk til måten VAR brukes på i Premier League. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Den tidligere dommeren mener bakgrunnen for problemene i England er at Premier League valgte en egen VAR-protokoll.

- Jeg var skeptisk til at Premier League skulle ha egen VAR-protokoll før sesongstart og at de ikke skulle følge protokollen til IFAB, FIFA og UEFA. Jeg forsøkte å si før seriestart at dette var dømt til og mislykkes.

- Jeg regner med at PGMOL (Dommerorganisasjonen i England) har hatt dialog med klubbene i forkant nå som det synes at terskelen for clear error er mer normal en tidligere - herunder at den synes betydelig senket. Det man nå må vokte seg vel for, er å ikke senke den for mye, sier Edvartsen.

Premier League ruller videre neste helg, og Newcastle-Manchester City sparker i gang fotballhelgen klokken 13.30 lørdag.