Kramaric scoret fire da Hoffenheim knuste Haalands Dortmund borte

Andrej Kramaric var i fyr og flamme og scoret alle fire målene da Hoffenheim knuste Borussia Dortmund 4-0 borte i den siste bundesligarunden lørdag.

Den meget sterke borteseieren for Hoffenheim, kombinert med Wolfsburgs 0-4-tap for Bayern München, gjør at Håvard Nordtveit og co. avanserte en plass på tabellen til sjetteplass på sesongens siste dag.

Det betyr gruppespillsplass i europaligaen neste sesong for Hoffenheim.

Tidligere Leicester-spiss Andrej Kramaric hadde sitt livs kamp med fire mål.

