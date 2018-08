Kremmerhus fra Lehne Olsen sikret uavgjort for LSK

Det så lenge ut til at et effektivt Molde skulle ta med seg tre poeng, men Thomas Lehne Olsen sikret uavgjort fire minutter før slutt.

Et Lillestrøm uten seier siden 13. mai startet kampen best mot gullkandidat Molde hjemme på Åråsen. Etter et sjansefattig åpningskvarter på Åråsen var det tid for en islandsk debutant å presentere seg. Arnór Smárason ble hentet fra Hammarby i slutten av juli og brukte bare 16 minutter på å åpne scoringskontoen.

Fredrik Aursnes utlignet sju minutter før pause med en frekk avslutning. Flere LSK-spillere reagerte, ettersom Erik Brenden lå nede med skade, men Kai Erik Steen lot spillet gå videre.

– Jeg synes det er litt respektløst, men det er ikke ulovlig. Det var et fint mål, sa Smárason til Eurosport i pausen.

Andreomgang ble en mye jevnere affære. Etter 64 minutter så det ut til at avgjørelsen falt da Erling Braut Håland uselvisk trillet Etzaz Hussain på åpent mål. 25-åringen fikk en enkel jobb med å score.

Hjemmelaget kjempet på gjennom samtlige 90 minutter og like før slutt reddet Thomas Lehne Olsen ett poeng da han skrudde inn et frispark på herlig vis.

– Jeg tenkte jeg skulle prøve det samme da jeg så keeperen sto midt i mål, sa Olsen til Eurosport, som siktet til frisparkmålet mot LASK Linz tidligere i uken.

– Viktig

Uavgjortresultatet betyr at Molde passeres av Haugesund. Det er likevel bare seks poeng opp til serieleder Rosenborg.

– Det er en tung bane og tung kamp, og det er synd at vi ikke får med oss tre poeng. Vi starter dårlig, men klarer å snu det, også har vi muligheten til å gjøre 3-1, men så scorer de et drømmemål, sa Håland til Eurosport.

Lillestrøm har på sin side ett poeng ned til Start før sørlendingenes oppgjør på Brann Stadion mandag kveld.

– Det er veldig viktig for oss å få et poeng mot spillende Molde-lag. Det er viktig for oss på veien videre, sa debutant Smárason.

Drømmedebut

Det ble en perfekt debut for Smárason på Åråsen. Erik Brenden ble spilt fri, før han slo en glimrende pasning til Smárason på gjennomløp i Moldes sekstenmeter. Islendingen kranglet med seg ballen og satt den iskaldt til side for Andreas Linde.

LSK fortsatte å presse bortelaget og burde ha økt ledelsen ytterligere etter 25 minutter. Erling Knudtzon fosset framover fra egen banehalvdel, før han slapp ballen til Ifeanyi Mathew. Nigerianeren fikk skyte fra ti meter, men skled i avslutningsøyeblikket og forsøket gikk rett på Linde.

Til tross for at hjemmelaget dominerte banespillet, var det Molde som fikk utligningen. Pawel Cibicki vant ballen fra en nonchalant Mathew og plutselig fikk Fredrik Aursnes stå alene på 15 meter. 22-åringen vendte opp, før han banket ballen i mål bak Marko Maric. Samtidig lå Erik Brenden nede med en skade, men dommer Kai Erik Steen lot spillet gå videre.

Minuttet før pause fikk Molde en gyllen sjanse til å ta ledelsen. Cibicki ble spilt alene med Maric, men keeperen vartet opp med en fin beinparade. På returen forsøkte Etzaz Hussain seg, men skuddet gikk en liten halvmeter utenfor stolpen.

– Vi burde ledet. Vi har et bra antall sjanser og gjør en god førsteomgang, sa Jörgen Lennartsson i pausen.

Sen utligning

Hjemmelaget fortsatte å skape sjanser også i den andre omgangen. Både Thomas Lehne Olsen og Knudtzon var nære, men manglet det siste lille i avslutningsøyeblikket.

Og Lillestrøm skulle bli straffet for sjansesløsingen. Etter 64 minutter spilte Eirik Hestad gjennom Erling Braut Håland. Spissen løp fra Frode Kippe, før han slapp ballen til en ledig Hussain. Maric var utspilt og 25-åringen fikk en enkel jobb med å sette inn 2-1.

Ole Gunnar Solskjærs lag murte igjen defensivt og skjenket få muligheter til et desperat Lillestrøm-lag. Med et snaut kvarter fikk Smárason en god sjanse til å gjøre debuten enda bedre. Et innlegg fra Melgalvis fant islendingen på ti meter, men headingen gikk rett på Linde.

Braut Håland fikk muligheten til å tegne seg på scoringslisten, men avslutningen fra ti meter ble blokkert til corner av en oppofrende Simen Rafn.

Fire minutter før slutt kom den fortjente Lillestrøm-scoringen. Sarr var for aggressiv i ryggen på Fredrik Krogstad og LSK fikk frispark på 20 meter. Lehne Olsen stilte seg opp og banket ballen over muren og i krysset bak en sjanseløs Linde i Molde-buret.

