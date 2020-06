Krever navneendring for et av USAs mest populære lag

- Det er på høy tid, mener ordfører i Washington DC Muriel Bowser.

I kjølvannet av drapet på George Floyd har mange idrettslag verden over vist sin avsky mot rasisme i USA og verden for øvrig, blant annet gjennom kampanjen #blackouttuesday.

Da Washington Redskins sin offisielle Twitter-konto, i likhet med mange andre, la ut et helt svart bilde, fikk de raskt svar fra demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez.

- Vil dere virkelig stå opp mot rasistisk diskriminering? Endre navnet deres, skrev hun.

Ordføreren ber om endring

Ocasio-Cortez føyer seg dermed inn i rekken av personer som krever en navneendring hos byens amerikanske fotballstolthet. Nå får hun også støtte av ordføreren i DC, Muriel Bowser.

- Jeg mener det er på høy tid for laget å gjøre noe med det som fornærmer så mange mennesker. Dette er et stort lag, med en stolt historie, som er elsket i Washington. Laget fortjener et navn som reflekterer kjærligheten vi har for laget, sier Bowser i radioprogrammet The Team 980.

Intervjuet er gjengitt av blant andre TMZ.

VELKJENT LOGO: Quarterback Case Keenum varmer opp med den velkjente Redskins-logoen på brystet, før en kamp mot New York Giants i desember. Keenum signerte for Cleveland Browns i mars. Foto: Scott Taetsch (AFP)

Bowser mener at navnet også kan være ødeleggende når søknaden om en ny stadion i hovedstaden skal behandles.

- Det er et hinder lokalt, men det er også et hinder for den føderale regjeringen, som leier ut land til oss, sier hun.

Norsk NFL-ekspert: - Umusikalsk i 2020

NFL-ekspert Jørgen Hoff påpeker at det er vanskelig å sette seg inn i de sosiale og kulturelle forholdene og følelsene rundt Redskins-navnet, men han poengterer at navnedebatten i DC ikke er et nytt fenomen.

- Debatten har pågått siden 60-tallet, og selvfølgelig fått fornyet relevans og styrkede argumenter for dem som krever endring i lys av siste tids hendelser i USA, sier Hoff til Nettavisen.

USIKKER PÅ KONKLUSJONEN: Jørgen Hoff (t.h.) mener det ville vært umusikalsk å kalle et nyoppstartet lag for Washington Redskins, men mener merkevaren og tradisjonen kan gjøre det vanskelig å bytte. Foto: Privat

Hoff mener det er lite sannsynlig at noen ville startet opp et lag i dag, med et slikt navn og mener navnvalget ikke var kontroversielt da det ble gjort på 30-tallet.

- I en 2020-kontekst ville det jo være fullstendig umusikalsk å opprette et nytt idrettslag og gi det et navn det for lengst er ordbokdefinert som støtende og stigmatiserende. Samtidig skal man ikke glemme at Redskins-navnet stammer tilbake fra 1933 og ble til i en helt annen verden enn den vi lever av i dag.

- Det var med andre ord, og så vidt jeg har registrert, et ukontroversielt navn de snaut første 30-årene av lagets eksistens, og hvor de blant annet vant sine to første NFL-mesterskap med Redskins-navnet.

Hyllest eller fornærmelse?

Hoff poenterer at de som forsvarer bruken av navnet navnet mener det er ment som en hyllest til urbefolkningen.

- I en så profittorientert liga som NFL, vil det sitte utrolig langt inne å skulle endre navn og logo på et av de mest tradisjonsrike og ikke minst gjenkjennelige lagene - også internasjonalt.

NFL-eksperten vil ikke spå hva utfallet av debatten blir, men er klar på at han ser en endring i NFLs holdninger til politiske ytringer.

- Når man har kommer dit at NFL, som som tradisjonelt har valgt å underkue politiske ytringer og demonstrasjoner fra spillere, nå har valgt å oppmuntre til det, og Nascar har valgt å forby bruk av konføderasjonsflagget, som har vært et vanlig syn på race, er det helt åpenbart at holdninger er i rask endring, mener han.

Ledelsen i Redskins har lenge holdt fast ved at navnet ikke bør oppfattes som støtende for urbefolkningen.

En fersk spørreundersøkelse fra Berkeley-universitetet i California viser imidlertid at over halvparten av de 1000 personene av urbefolkningen som ble spurt, fant navnet Washington Redskins støtende.