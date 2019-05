«Kriseløsningen» Hansen tilbake for Norge

André Hansen ga opp landslaget etter å ha havnet i skyggen av Rune Almenning Jarstein og Ørjan Nyland år etter år. Nå er RBK-keeperen klar for et gjestespill.

Mandag var han som ventet med i troppen til EM-kvalkampene mot Romania (7. juni i Oslo) og 10. juni (i Torshavn).

Det er også Sten Grytebust, mannen som har blitt andrekeeper på landslaget i løpet av det siste halve året. Odds Sondre Rossbach er troppens tredje keeper.

Hva velger landslagsledelsen ved hovedtrener Lars Lagerbäck og keeperansvarlig Frode Grodås? Kaster de Hansen rett inn på laget? Eller er det Grytebust som rykker opp?

– Vi har en «deal» med André at han stiller opp når han det er behov. Det er det denne gangen. Du kan diskutere om det riktig å ha med spillere på slike vilkår, men det er bra at han stiller opp, sa landslagstrener Lars Lagerbäck.

– Betyr dette at han stiller fra start?

– Nei. Vi går alltid inn med tanken om at alle kan spille. Det er ingenting som er forutbestemt. Sten (Grytebust) har kanskje en fordel siden han har vært med så mye, men André skal inn og føle at han har en sjanse, sa Lagerbäck.

Hansen har vært Rosenborgs beste spiller de siste årene, men han ble aldri foretrukket på landslaget.

– Jeg følte ikke at jeg fikk en fair sjanse, sa han da han hoppet av i fjor.

Han mente at å bruke 50 døgn i året på landslaget, ikke var verdt det så lenge det ikke kom opp en mulighet til å spille seg forbi Almenning Jarstein og Nyland.

I fem sesonger var Hansen lojal i andre rekke. Ved siden av fotballen har han også skaffet seg høyere utdanning. Hjemme har han også et lite barn å tenke på.

RBK-spilleren holdt en åpning oppe for en retur til landslaget dersom det oppsto «en krise».

Det åpenbare førstevalget Almenning Jarstein er uaktuell til de kommende kampene. Han ryddet opp i et trøblete kne like før Bundesliga-sesongen var over.

Telemarkingen ønsket å være klar til sesongoppkjøringen med Hertha Berlin. Klubben får ny trener om ikke lenge.

Nyland er på vei tilbake etter at han rev av en akillessene for noen måneder siden.

Norge trenger seks poeng de kommende ukene for å ha et visst håp om å gå videre til EM via gruppespillet. Spania er storfavoritt til å ta førsteplassen med Sverige som en antatt toer.

Norges tropp

Landslagssjef Lars Lagerbäck har tatt ut følgende 24 spillere til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

Målvakter: Sten Grytebust (OB), André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd).

Utespillere: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Stefan Strandberg (FK Ural Jekaterinburg), Jonas Svensson (Alkmaar), Sander Berge (Genk), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Martin Ødegaard (Vitesse), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Ole Kristian Selnæs (Shenzhen), Bjørn Maars Johnsen (Alkmaar), Tarik Elyounoussi (AIK), Ola Kamara (Shenzhen), Joshua King (Bournemouth).

