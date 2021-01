Krisemåling for OL: Støtten i Japan forvitrer

OL-arrangørene i Tokyo har i løpet av koronapandemien mistet det meste av støtten i det japanske folket, og den har nådd et nytt bunnivå.

En spørreundersøkelse ble offentliggjort søndag og viste liten støtte blant japanerne som er inne i sin tredje koronabølge.

Over 80 prosent av de spurte i nyhetsbyrået Kyodos undersøkelse mente at det store internasjonale mesterskapet bør avlyses helt eller utsettes på ny. Det er et sprang oppover fra rundt 60 prosent på en tilsvarende måling fra 6. desember.

Kyodo opplyser at de har ringt 1041 utvalgte personer over hele landet og at personene er plukket ut tilfeldig.

Tokyo-arrangøren har sagt at en ny utsettelse er utelukket, og de insisterer på at OL skal gå av stabelen til tross for at det i øyeblikket er erklært unntakstilstand i Tokyo og områdene rundt hovedstaden etter en kraftig økning i antall koronasmittede.

Unntakstilstand

I søndagens telefonundersøkelse sa rundt 35 prosent av de spurte at de ville gått for avlysning, mens 45 prosent mente at lekene bør utsettes ytterligere en gang.

Den månedslange unntakstilstanden i hovedstaden og områdene rundt er derimot noe mindre omfattende enn stengingen av samfunnet ellers i verden. Restriksjonene omfatter stort sett bare restauranter og barer som har fått reduserte åpningstider.

Japans statsminister Yoshihide Suga sa i forrige uke at Japan er forpliktet til å holde «sikre og trygge» leker.

Vil snu

Han sa at han tror stemningen i folket vil endre seg når man starter vaksineringen av japanerne. Den er foreløpig planlagt å starte i slutten av februar.

Det canadiske IOC-medlemmet Dick Pound sa i et intervju med BBC i forrige uke at han «ikke kan garantere» at OL vil gå som planlagt fordi «elefanten i rommet» vil være ettervirkningene av koronaviruset.

OL-stemningen hos det japanske folket har vært mindre optimistisk i lang tid allerede.

To meningsmålinger i juli viste at flertallet mente at begivenheten skulle utsettes på nytt eller avlyses, mens en undersøkelse som ble offentliggjort i desember av den nasjonale kringkasteren NHK fant at bare 27 prosent av de spurte støttet å avholde lekene til sommeren.

OL i Tokyo skulle opprinnelige gått i juli-august 2020, men man valgte å utsette lekene med ett år på grunn av koronapandemien.

(©NTB)

