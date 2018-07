Krisestart for hopperne: – I helgen må vi få signaler som viser at vi fortsatt henger godt med

De norske hopperne sviktet helt i COC-rennene sist helg. – En tung start, innrømmer sportssjef Clas Brede Bråthen.

Plutselig bråvåknet Hopp-Norge. Etter en suksessrik vinter, slo resultatene i Kranj ned som en bombe.

– Det var en tung start. Overhodet ikke de resultatene vi ønsket oss. I helgen må vi få signaler som viser at vi fortsatt henger godt med. Vi må ikke vinne i Wisla, men se enkelthopp helt der oppe for at vi ikke skal begynne å gruble for mye, innrømmer hoppsjef Bråthen.

På Stöckls blokk

Riktig nok stilte Norge bare med tre hoppere i kontinentalcuprennene i Slovenia sist helg, men på nivå to burde de norske deltakerne vært helt der oppe.

Joacim Ødegård Bjøreng ble beste norske hopper på en skuffende 18.-plass i lørdagsrennet. Bjøreng er en av dem som lenge har vært spådd en lys karriere i hoppbakken.

Talentet Sondre Ringen, som mange husker fra Raw Air sist vinter, og som virkelig er på landslagssjef Alexander Stöckls blokk, klarte bare 76,5 meter og endte på 51.-plass, mens Robin Pedersen ble diskvalifisert.

Søndagsrennet ble heller ingen lystig lesning: 23) Bjøreng, 33) Ringen, 41) Pedersen.

– Vi er ekstra spent foran helgens renn i Wisla. Vi føler at vi har gjort en god jobb, men når ingen av de tre vi hadde med i Kranj klarer å ta ut det de er gode for, blir resultatlistene lite hyggelig lesning for en hoppnasjon som ønsker å være ledende, erkjenner Bråthen.

– Fullstendig havari

Slik forklarer hoppsjefen den svake åpningen overfor NTB:

– Formen til utøverne er ikke helt maks ennå. Og det skal den ikke være på denne tiden heller. Slovenia ville vise seg fram på hjemmebane, mens Russland kom med A-laget sitt. Begge nasjonene har byttet trener, og da er sommerrennene en gyllen anledning til å vise fram gode resultater.

– Sondre Ringen kollapset totalt i det første hoppet sitt lørdag, og han fikk ikke til noen ting. Det var fullstendig havari. Og han var ikke heldig med forholdene søndag. Det er nok til å være helt ute, og da snakker vi om en lovende hopper som har tatt verdenscuppoeng. Bjøreng tok seg til to finaleomganger, som er brukbart for ham, men han kan mye bedre. Vi må følge med på utstyr. Jeg tror ikke det har skjedd veldig mye på utstyrsfronten, men vi er veldig obs, sier Bråthen.

Sist sesong hadde Norge utstyr i verdensklasse. Det skjedde store forandringer etter at man i VM-sesongen (2017) ikke hadde optimalt utstyr og Hopp-Norge ble hengende etter.

Er Norge nå hentet inn igjen?

