Kristian Kjelling ble trener, så kom overraskelsen: - Dette trodde jeg virkelig ikke

For Kristian Kjelling er det spesielt én ting som overrasker han stort med livet som håndballtrener, ikke bare i eliteserien.

Tidlig i 2016 kunne Drammen HK presentere Kristian Kjelling som klubbens nye spillende trener.

Nå, fire år etter han var nødt til å legge spiller-karrieren på hylla grunnet en kneskade, har håndballprofilen funnet en ny lidenskap i trenergjerningen.

Selv trodde han ikke at rollen som trener ville skape samme følelse som å stå på håndballbanen med en ball i hånden.

- Siden jeg er drevet av konkurranse, trodde jeg ikke jeg ville føle like mye engasjement på andres vegne. At jeg skulle få samme konkurransefølelse av å stå på sidelinjen som å være på banen har overrasket meg stort, sier Kjelling til Nettavisen.

Ikke bare er det jobben som trener for Drammens håndballherrer som følger med engasjement.

- Jeg hadde heller ikke trodd at jeg skulle føle på samme følelse når det gjelder barna mine. Både sønnen og datteren min spiller håndball, og jeg kjenner på like mye konkurranseinstinkt når jeg står på sidelinjen der.

FØLELSER I SVING: Kristian Kjelling på sidelinjen i Drammen-kamp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Fem nye år i Drammen

Den tidligere landslagsspilleren har før denne sesongen signert fem nye år som trener i Drammen HK.

- Det er selvfølgelig lenge å binde seg, men med to barn var det ikke realistisk å skulle dra til utlandet, sier Kjelling.

Han sier at livet som trener skiller seg ganske stort fra livet som spiller.

Kjelling poengterer at det er mer jobb, flere bekymringer og et stort ansvar for både spillekultur og prestasjoner.

- Som spiller følte jeg meg gjerne litt udødelig. Jeg var ung og fokuserte nok mest på meg selv. Som trener har jeg et veldig stort ansvar for å få laget til å prestere. Bekymringene ligger gjerne i det at det hjelper ikke å være en god håndballfaglig trener hvis laget ikke presterer, sier Kjelling.

Etter å ha vært trener i nesten fire sesonger har han et klart ønske om hvordan hans egne spillere ikke skal oppføre seg.

- Det verste jeg hører er når spillerne enten skylder på andre eller kjefter på hverandre.

Kjelling trekker frem lagets siste kamp mot Elverum som et eksempel på at kjeft ofte ikke er det som lønner seg.

- Når vi starter med seks tekniske feil de seks første minuttene, tror jeg det er nervøsitet som tar over. Jeg tror ikke kjefting er løsningen, men heller å få gutta i riktig tenningsmønster, forteller han.

Før sin siste sesong som spiller i Drammen HK i 2016, hadde Kjelling en lang karriere som proffspiller fra han debuterte i eliteserien i Vestli i 1997.

- Angrer mest på dette

Den tidligere venstrebacken ble i 2001 en av de yngste norske spillerne til å signere en proffkontrakt i Europa, med spanske Ademar León.

Selv om Kjelling kan se tilbake på en karriere med både landslagsspill, proffkontrakter og uttak til verdenslaget i 2005, er det spesielt én avgjørelse han angrer på:

- Hvis det er noe jeg kan se tilbake på i dag, angrer jeg på at jeg sa nei til tilbudet jeg fikk av Barcelona i 2006, sier Kjelling.

Den da 26-år gamle Kjelling valgte heller å gå til spanske Portland San Antonio.

- Når jeg ser hvordan Barcelona har utviklet seg til å bli den klubben de er i dag, så er det tydelig at det er det jeg angrer mest på i karrieren.

Den nesten 20-år lange karrieren med eliteserie- og proffspill har satt sine spor i kroppen til 40-åringen.

- Kneet er ikke bra, sier han lett oppgitt.

Skaden i kneet har sørget for at det blir begrenset treningsmuligheter for mannen som har tilbragt et helt liv i toppidretten.

- Jeg får ikke løpt noe særlig, heldigvis får jeg fortsatt løftet vekter. Ellers er det også en del småvondter, men jeg klarer meg veldig fint.

Usikkerhet rundt VM

Ikke bare er Kjelling en respektert trener og tidligere spiller, men de siste årene har han også blitt en av Norges beste håndballkommentatorer.

I januar skal VM for håndballherrene foregå i Egypt.

Kjelling sier selv han skal delta som ekspertkommentator under mesterskapet, men er usikker på om han fysisk får være til stede i Egypt.

GOD KOMBINASJON: TV3-kommentator Daniel Høglund og Kristian Kjelling fyller ulike roller når de kommenterer. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud (NTB)

- Smittespredningen vi ser rundt i Europa med flere utsatte kamper gjør at vi ikke vet om vi får dra ned enda, sier Kjelling

Han kommenterte sitt første mesterskap i EM 2016, og fikk ros for sin evne til å være rolig, og å kunne formidle spillet til de norske seerne.

- Ekstremt mange av de som ser på mesterskap eller håndballkamper er ikke håndballfagkyndige, så jobben min er å formidle sporten i sin enkelhet.

Han skryter også av sin sidekommentator Daniel Høglund, og poengterer de ulike rollene de to fyller når de kommenterer:

- Han står nok mest for underholdningen, mens jeg står for å forklare det som skjer på banen.

Selv om Kjelling trives bra i rollen som kommentator, er han sikker i sin sak om fremtidsplanene:

- Jeg får ikke brukt konkurranseinstinktet mitt når jeg kommenterer. Selv om jeg trives på dette tidspunktet, er ikke kommentering noe jeg vil gjøre resten av livet, sier Kjelling.