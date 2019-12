Kristian Thorstvedt med frekt stikk til faren etter Vikings cuptriumf: - Det blir en fin jul

Kristian Thorstvedt var høyt oppe etter å ha lyktes med å sikre tittelen faren aldri tok.

HAUGESUND-VIKING 0-1

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Viking tok søndag sitt første trofé siden 2001 etter 1-0-seier i cupfinalen mot Haugesund.

Etter kampen var det en svært lykkelig Kristian Thorstvedt som møtte Nettavisen. 20-åringen oppnådde søndag noe som selv ikke hans svært meritterte far Erik lyktes med, nemlig å vinne det gjeve cupgullet på Ullevaal Stadion.

Thorstvedt innrømmet at det har vært noen meldinger mellom de to inn mot finalen.

- Han har fått noen stikk, han var jo på tribunen. Jeg gikk bort til ham. Jeg hadde allerede meldt litt på ham, så det blir en fin jul, sier en smørblid Thorstvedt til Nettavisen.

Yngstemann Thorstvedt som etter sesongen vant Nettavisen-prisen som «årets unge spiller» i Eliteserien, røper også farens reaksjon på sønnens vennskapelige erting.

- Han bare gav meg en liten en der (viser fingeren), så det er bare moro, sier Thorstvedt.

Erik Thorstvedt tapte som kjent finalen i 1984. Viking gikk den gang på et 3-2-tap mot Fredrikstad etter et vanvittig frisparkmål fra Per Egil Ahlsen.

- Helt sykt

Midtbanespilleren forklarer følelsen av å vinne sitt første gull som profesjonell fotballspiller.

- Dette føles så klart veldig deilig. Å vinne cupen som 20-åring er det ikke mange som får oppleve, med barndomsklubben og hele familien på tribunen. Det er helt sykt, sier Thorstvedt.

Også lagkompis Adrian Pereira har en far som tidligere har spilt cupfinale for Viking. I motsetning til familien Thorstvedt, har både far og sønn lyktes med å vinne gull i den mørkeblå drakten.

Thomas Pereira spilte venstreback for Viking i finalen mot Bryne i 2001. Da vant Viking 3-1 og sikret klubbens femte cupgull. I søndagens kamp, 18 år senere, tok sønnen plass på samme posisjon og var sterkt delaktig i det sjette.

- Det finnes jo noen av de historiene og jeg tipper han er stolt over meg i dag. Det er klart vi har snakket om det. Han har gitt noen tips, men til syvende og sist så er det jeg som står der og da er det opp til meg, sier Pereira til Nettavisen.

Pereira er kjapp med å sende et lite stikk til Thorstvedt som står en meter bortenfor.

- Vi leder vel 2-1 nå da, så får vi se( i antall cupgull). Jeg har jo mange brødre så det kan jo hende de får oppleve det samme som jeg fikk oppleve i dag. Vi vinner hvertfall hvis vi teller norske NM, sier Pereira til Nettavisen med et smil, vel vitende om at far Thorstvedt har vunnet FA-cupen med Tottenham.

- Begynner å grine

De to Stavanger-guttene var høyt oppe og regelrett sprudlet etter kampslutt.

- Jeg vet hvor ikke jeg skal gjøre av meg, jeg begynner bare å grine. Det er så utrolig stort med de gutta her, med klubben jeg har vokst opp i, så følelsene tok overhånd, sier Thorstvedt.

Pereira stemmer i og beskriver det hele som «vanskelig å sette ord på».

- Det er klart at følelsen er deilig. Det er helt sykt. Jeg er fornøyd nå, vet ikke hva mer jeg skal si enn det.

Duoen varslet en heftig feiring hjemme i Stavanger senere søndag kveld.

De to har begge vært en del av et Viking-lag de fleste dømte nord og ned før sesongen. Som nyopprykket fra OBOS-ligaen var det ikke mange som hadde tro på Bjarne Berntsens mannskap.

- Det var mange som ikke hadde troa på oss, og tippet oss rett ned igjen. Å motbevise dem, og komme på femteplass og sikre cupgull er en deilig følelse, sier Thorstvedt.

- Skal vi prøve å komme oss til Europa? Det må vi jo prøve på! avslutter de ferske gullvinnerne nærmest i kor.

Kan være tapt

Bjarne Berntsen har løftet Viking til nye høyder de siste årene. Opprykk fra OBOS-ligaen og cupgull er imponerende av 62 åringen.

- Det føles veldig stort. Jeg tror ikke det er mange som er misfornøyde med det jeg har gjort i to år nå. Men jeg har langt igjen til å bli en Viking-legende, sier Berntsen til Nettavisen.

Treneren var stolt av guttene sine etter kampen.

- Jeg er bare så glad for at de er unge, friske og uredde spillere som gleder seg til en cupfinale istedenfor å grue seg.

Etter en svært god sesong i sin debut-sesong i Eliteserien skal Thorstvedt ha tiltrukket seg interesse fra flere hold. Berntsen bekrefter at han har en attraktiv spiller i stallen sin.

- Vi er klar over at han blir fulgt tettere enn andre. Jeg er forberedt på at han kan forsvinne. Jeg vet ikke om han forsvinner, men vi må tenke på hvordan vi skal erstatte han om det skjer, avslutter Berntsen før han haster videre til gullfeiring med resten av Viking-laget.