Kristian Thorstvedt scoret i debuten for Genk

Kristian Thorstvedt har scoret i debuten for belgiske Genk.

ZULTE WAREGEM - GENK 0-3 (kampen pågår fortsatt):

I januar byttet Kristian Thorstvedt ut Viking og Norge med Genk og Belgia.

Og i underkant av to måneder etter at 19-åringen vant cupgull med siddisene, fikk sønnen til Erik Thorstvedt debuten for de regjerende belgiske mesterne.

Den høyreiste midtbanespilleren markerte også anledningen med å putte sitt første mål for klubben, i søndagens kamp mot Zulte Waregem.

Etter 23 minutter var Thorstvedt framme på en retur og banket ballen opp i det høyre hjørnet med en kontant avslutning.

0-1-ledelsen skulle stå seg til pause, men etter hvilen var nordmannen nok en gang på farten. Først tredde han fram sin landsmann, Sander Berge, som kom alene med keeper. Avslutningen gikk rett på Zulte Waregem-sisteskansen, men japanske Ito var framme og omsatte den løse ballen til mål.

Like etter timen spilt la så Theo Bongonda på til 3-0 for laget som endte på fjerdeplass i gruppe E under denne sesongens Champions League-gruppespill.

Etter 67 minutter spilt ble for øvrig tidligere Aalesund- og Brighton-spiller Henrik Bjørdal byttet innpå for vertene.