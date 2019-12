Kristian Thorstvedt sendte melding til Haaland timer før hat tricket mot Genk: - Jeg forventer minst to mål

Viking-spilleren fortalte i en meldingsutveksling med Erling Braut Haaland at han ville ha to mål i CL-debuten. Salzburg-spilleren svarte med hat trick og storspill.

STAVANGER/SALZBURG (Nettavisen): Thorstvedt og Haaland kjenner hverandre godt ettersom de begge er fra Rogaland. Thorstvedt er fra Stavanger og Haaland fra Bryne.

Det har bydd på mange dueller de to imellom i løpet av barndommen, og inntil nylig spilte de også sammen på U20-landslaget.

Mens Thorstvedt forrige uke ble kåret til årets unge spiller i Nettavisen, og deretter vant cupgull med Viking, herjer Haaland for Red Bull Salzburg.

19-åringen har vanvittige åtte mål på fem kamper i Champions League, og debuterte i den gjeveste europeiske turneringen med hat trick før pause mot Genk.

Dagen før Haaland satte hele Fotball-Europa på hodet med sine tre scoringer, sendte han noen meldinger med Thorstvedt.

Viking-spilleren avsluttet samtalen med å si at han forventet minst to mål i CL-debuten til Haaland, og i ettertid skulle det vise seg å bli en ganske underholdende ordveksling, når vi vet hvordan det hele endte.

For uansett hvor stor tro man hadde på Haaland før hans første kamp i Champions League, var det ytterst få som hadde forutsett at han skulle score tre mål før pause i åpningskampen mot Sander Berge og hans belgiske klubb.

- Han pleier å levere varene når jeg skriver, sier Thorstvedt lattermildt til Nettavisen og forteller at han også sendte Haaland en melding før returoppgjøret mot den belgiske klubben - i en kamp som endte med ny Haaland-scoring.

Om Thorstvedt har forsøkt å mane inn en ny scoring mot Liverpool vites ikke, men det er hevet over en hver til at Salzburg trenger Haaland på sitt beste når den østerrikske klubben kjemper for avansement i Champions League på bekostning av nettopp Jürgen Klopps mannskap.

De to lagene møtes på Red Bull Arena klokken 19.00 tirsdag.

SPISSDUO OG KOMPISER: Haaland og Thorstvedt spilte sammen for Norge i U20-VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Forbløffet Thorstvedt på trening: - Det var helt sykt

Thorstvedt er ett år eldre enn Haaland, men de to spilte likevel ofte mot hverandre da de var yngre.

19. august 2018 ble det klart at Haaland hadde signert for Salzburg, men at han ikke kom til å slutte seg til den østerrikske klubben før 1. januar 2019. Salburg er nok glade for at de sikret seg den norske landslagsspissen såpass tidlig, for i mellomtiden markerte Haaland seg med ni mål i én og samme kamp i U20-VM.

Spissen har tatt Champions League med storm, mye takket være sin fart, styrke og intelligens inne i motstanders boks.

Thorstvedt forteller at han ble helt forbløffet da han møtte Haaland igjen den siste treningssamlingen før U20-VM.

- Det var vi som var spisspar og som skulle krige om spissplassen, selv om jeg visste at jeg var litt bak i køen. Men da så jeg hvor god han var på trening. Jeg har sagt til alle som sier «Erling er så god» at jeg ikke er overrasket.

- Hva tenkte du da du så ham i trening før VM?

- Det var helt sykt. Den fysikken, drivet med ball, måten han brøyter seg gjennom på, og skuddene hans... det er uten tvil den beste spilleren jeg har spilt med, forteller han og legger til at han ble overrasket over hvor enormt store steg unggutten hadde tatt på kort tid.

- Jeg visste jo at han hadde gjort det bra i Molde, men at han skulle være så sykt bra og så mange steg foran oss andre var litt overraskende. Når jeg ser på Erling får jeg motivasjon. Det er kult å se en spiller jeg har spilt mot da jeg var yngre ta de stegene der. Det er ikke noe frykt over at Erling gjør det så bra, det er mer motivasjon og en kul greie at norske spillere lykkes så bra.

CUPGULL: Kristian Thorstvedt tok nylig cupgull med Viking. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Holder kontakten



Til tross for at Haaland har tatt steget opp seniorlandslaget, forteller Thorstvedt at de fortsatt snakker sammen iblant.

Viking-spilleren, som uttaler at han liker å tro at han er lykkeamuletten til Salzburg-profilen, sitter sannsynligvis benket foran TV-en tirsdag når Haaland og hans lag møter Liverpool i den siste gruppespillskampen i Champions League.

Liverpool risikerer å ryke ut av gruppespillet til fordel for den østerrikske klubben, og hjemmelagets fremste angrepsvåpen er nettopp Haaland.

Han jakter sitt niende mål i Champions League når han sannsynligvis møter Virgil van Dijk og Dejan Lovren i Liverpools midtforsvar.

- Det er herlig, for å være ærlig. Det er en drøm, og jeg lever drømmen. Det er kamper som dette du drømmer om å spille, så jeg nyter det, sa Haaland selv på mandagens pressekonferanse i Salzburg.

Nettavisen er på plass i den østerrikske byen, og gir deg alt fra oppgjøret mot Jürgen Klopps mannskap.

Kampstart er 18.55. TV 2 viser kampen i Norge.

MÅLMASKIN: Slik har det blitt vanlig å se Haaland denne sesongen. 19-åringen har banket inn mål nærmest på bestilling både i Champions League og hjemlig liga. Foto: Stringer (AFP)