Kristiansen og Midtjylland må se langt etter finalehelg

Midtjyllands håndballkvinner, med Veronica Kristiansen i spissen, får det tungt med å spille seg til finalehelgen i mesterligaen etter 23-24-tap mot Vardar.

På hjemmebane fredag innkasserte Midtjylland et nederlag i den første av to kvartfinaler mot makedonske Vardar, som er blant favorittene til å vinne hele turneringen.

Vardar vant 24-23 i Ikast etter at danskene hadde lyktes med å få makedonerne i kne i første omgang.

Hurtige kontringer sørget for at hjemmelaget ledet 16-13 til pause, men i andre omgang fikk Vardar bedre kontroll på danskene. På et punkt hadde ikke Kristiansen og co. satt en ball bak Vardars keeper på 16 minutter, og det utnyttet bortelaget til fulle.

Veronica Kristiansen ble delt toppscorer for hjemmelaget med seks mål, men klarte ikke forhindre et tap. Helene Gigstad Fauske ble tremålsscorer.

Returoppgjøret spilles i Makedonia lørdag neste uke.

Amanda Kurtovic og Marit Malm Frafjord i Bucuresti kjørte over franske Metz på hjemmebane i Romania fredag. Kurtovic scoret fem mål, mens Frafjord scoret ett i 34-21-seieren.

Cristina Neagu ble kampens store spiller med ti mål.

