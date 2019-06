Kristiansund har avslått bud fra Maccabi Haifa på Amidou Diop

Skal ha gjort det klart at de er villige til å selge 27-åringen i sommer.

Etter det Nettavisen kan erfare har Kristiansund avslått et bud fra den israelske toppklubben Maccabi Haifa på midtbanespilleren Amidou Diop.

Budet fra Haifa skal ha ligget på rundt én million kroner. Tidligere har Tidens Krav omtalt russisk interesse for KBKs midtbanemann.

Ifølge informasjonen som Nettavisen sitter på skal Kristiansund ha gjort det klart at de ikke er fremmed for å selge senegaleseren i denne sommerens overgangsvindu.

Ingen prislapp

Til Nettavisen er sportssjef Kenneth A. Leren veldig ordknapp rundt interessen fra utenlandske klubber.

- Det jeg kan si er at det er interesse for ham og utover det vil jeg ikke si noe mer, sier Leren til Nettavisen, som heller ikke ønsker å kommentere direkte på spørsmål om Maccabi Haifas bud.

- Slik situasjonen er nå, så forholder vi oss til at han har kontrakt ut desember i år. Vi vet at ting kan endre seg i fotballen, men situasjonen i dag tilsier at han spiller for oss ut sesongen.

Interesserte klubber skal ha fått beskjed om at Kristiansund er villige til å la den storvokste midtbanemannen gå dersom de får et bud et sted mellom 3 og 3.5 millioner kroner, får Nettavisen opplyst.





Fra Molde

Leren avviser at klubben har satt en prislapp på sin senegalesiske midtbanemann.

- Nei, det har vi ikke. Dette er noe vi vurderer fortløpende i sommer når overgangsvinduet åpner.

- Vår informasjon er at dere ønsker mellom 3 og 3.5 millioner kroner, og har sagt nei til rundt én million kroner. Kan du kommentere dette?

- Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Leren.

Maccabi Haifa endte på andreplass i den israelske toppdivisjonen sesongen 2018/2019, hvilket betyr at de skal spille kvalifisering til Europa League neste sesong.

«Mido» ankom KBK først på lån i 2016 fra Molde, før kristiansunderne gjorde overgangen permanent i sin første sesong i Eliteserien. Siden har han vært en av lagets viktigste spillere.

I 2018-sesongen fikk han 24 kamper for Christian Michelsens menn, og denne sesongen står han med ti kamper totalt for klubben fra Nordmøre. Kristiansund ligger på sjetteplass etter ti spilte kamper.

Nettavisen har vært i kontakt med Diops agent, Mikail Adampour, men han ønsket ikke å kommentere saken.