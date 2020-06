Kristiansund har forhørt seg om Adam Larsen Kwarasey

Etter skaden på Sean McDermott skal kristiansunderne allerede ha tatt kontakt med en av landets mest rutinerte keepere.

Etter det Nettavisen kan erfare er Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey aktuell for spill i Kristiansund denne sesongen. KBK er på jakt etter ny keeper etter skaden på Sean McDermott.

Tidens Krav rapporterte torsdag at den irske keeperen røk leddbåndet i den ene tommelen i kampen mot Lillestrøm. Dermed skal keeperjakten være i gang for fullt.

En av keeperne som skal ha blitt kontakt er den tidligere Rosenborg- og Strømsgodset-keeperen, etter det Nettavisen kan erfare.

Dumpet

Bodø/Glimt skal tidligere også ha forhørt seg om situasjonen rundt Kwarasey Larsen, men det ifølge Avisa Nordland skal man nå ha landet på den nederlandske sisteskansen Joshua Smits.

Det har tidligere blitt bekreftet at Kristoffer Klaesson er Vålerengas førstekeeper, og trener Dag-Eilev Fagermo har bekreftet at det er 19-åringen som skal vokte buret for Vålerenga denne sesognen.

Larsen Kwarasey har slitt med en ryggskade det siste året, og har ikke bare mistet plassen mellom stengene, men også kapteinsbindet etter at Fagermo byttet ut Odd med Vålerenga.

Vålerenga har opplyst at deres nye kapteinsteam består av Jonatan Tollås Nation, Christian Borchgrevink, Johan Lædre Bjørdal og Fredrik Oldrup Jensen.

- Vi har gjort en kartlegging, og så er det enkelte kandidater fra den kartleggingen som er mer aktuelle enn andre. Vi jobber med å gå dypere inn på det nå, sier sportssjef i Kristiansund, Kenneth Leren, til Nettavisen.

- Er Adam Larsen Kwarasey på den listen over spillere dere nå vurderer?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Nettavisen var fredag i kontakt med Adam Larsen Kwarasey. Hans ønsket ikke å kommentere saken.

Merittert karriere

Det betyr at Larsen Kwarasey, som kom til Oslo-klubben sommeren 2017, har blitt satt i kulden. Nå kan en av løsningene bli et opphold i Kristiansund.

Oslo-gutten har kontrakt med de kongeblå fra Valle ut 2020-sesongen, og står dermed fritt til å forhandle med nye klubber.

Han står med 24 landskamper for Ghana, og representerte nasjonen under Afrikamesterskapet i 2012, og under VM i Brasil i 2014.

Larsen Kwarasey kan også se tilbake på en innholdsrik karriere der han har vært innom klubber som Brøndby og Portland Timbers i den amerikanske fotballigaen (MLS).

32-åringen har også vunnet Eliteserien med både Strømsgodset og Rosenborg, samt en cuptittel med begge de norske klubbene Han har også vunnet MLS Cup med Portland Timbers.