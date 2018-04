Kristiansund kneblet formsterkt Tromsø

Tromsø hadde vunnet sine tre hjemmekamper i Eliteserien 2018 før møtet med Kristiansund, men KBK nektet «gutan» en ny trepoenger. Det endte målløst på Alfheim.

– Det stemte rett og slett ikke for oss i dag. Vi traff dårlig med pasningene, og vi var ikke nøye nok på siste tredel. Det ble mye rot. Vi får i hvert fall med oss ett poeng på en elendig dag, sa Tromsøs Mushaga Bakenga til Eurosport.

– En vanskelig dag for oss, men jeg er stolt av spillerne for at de fulgte kampplanen. Vi tar poenget. Nå ser vi framover, sa TIL-trener Simo Valakari.

– Det ble en taktisk kamp, men jeg synes vi løste det bra. Vi skulle gjerne hatt en trepoenger, men vi nærmer oss, sa KBKs Stian Aasmundsen.

Tromsø kom til søndagens oppgjør med stor selvtillit. På de fire siste kampene hadde TIL 4-0 mot Ranheim (h), 3-1 mot Strømsgodset (h), 1-1 mot Stabæk (b) og 4-1 mot Sandefjord (h) å se tilbake på. Men Kristiansund sørget for å stanse Runar Espejord og de andre måltyvene til hjemmelaget. Dermed endte det med poengdeling.

Åsen-skade

Resultatet gjør at Tromsø står med elleve poeng etter sju serierunder. Simo Valakaris mannskap henger fortsatt med i teten.

Kristiansund og Christian Michelsen står med sju poeng så langt. KBK har tre uavgjorte kamper på rad. Det ble 3-3 borte mot Sandefjord 15. april, 1-1 hjemme mot Bodø/Glimt forrige søndag og nå 0-0 mot TIL.

I tillegg til at det ikke ble tre poeng for Tromsø, fikk laget også en nedtur i form av skade. Viktige Gjermund Åsen måtte ut allerede etter et kvarters spill i ishavsbyen. Skadeomfanget for angriperen er foreløpig uklart. Åsen ble erstattet av Mushaga Bakenga.

Tromsø og formspiller Runar Espejord hadde en ball i mål etter ni minutters spill. Lasse Nilsen slo inn fra venstre, og spissen Espejord plasserte kontrollert inn 1-0 - trodde han. Målet ble imidlertid annullert for offside.

Nesten gratismål

Verken Tromsø eller Kristiansund maktet å komme til store sjanser før pause. Omgangen var, som kampen for øvrig, preget av mange dueller og lite festfotball.

Kristiansund fikk nesten et «gratismål» etter en times spill. TIL-keeper Jacob Karlstrøm klarerte ballen rett i Benjamin Stokke, men ballen spratt like utenfor stolpen.

Tromsøs Robert Taylor prøvde seg fra distanse ti minutter før slutt, men finnens forsøk ble fint avverget av KBK-keeper Sean McDermott.

Ingen av lagene maktet å mobilisere et skikkelig trykk i sluttminuttene. KBK-innbytter Liridon Kalludra fikk en stor sjanse på overtid, men Karlstrøm reddet fint. Dermed ble det ett poeng til hver.

Kristiansund kan se fram mot kamper mot Bergsøy (cup, b), Stabæk (h) og Haugesund (b) de neste par ukene. Tromsø skal ut mot Senja (b, cup), Brann (b) og Lillestrøm (h).



