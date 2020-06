Kristiansund på keeperjakt etter McDermott-skade

Kristiansund jobber med å skaffe en ny keeper før serieåpningen mot Rosenborg etter at førstevalget Sean McDermott ble skadd mot Lillestrøm tirsdag.

Det skriver lokalavisen Tidens Krav.

Det var i treningskampen mot Lillestrøm tirsdag at sisteskansen skadet seg. Et stykke ut i førsteomgangen gikk McDermott ut for å ta ballen på en corner. Da en LSK-spiller kom inn i ballbanen, fikk McDermotts tommel en smell.

Han fikk behandling like etter hendelsen og fullførte omgangen, men dagen etter kom beskjeden om at skaden til målvakten var mer alvorlig enn først antatt.

– Han ble operert på sykehuset i Kristiansund, og det viste seg at leddbåndet i tommelen var røket. Det betyr pluss/minus tre måneder på sidelinjen. En utespiller kunne sikkert ha spilt med en slik skade, for en keeper er dette noe av det verste som kan skje, sier KBKs sportslige leder Kenneth André Leren til avisen.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette er særdeles ubeleilig, fortsetter lederen.

Nå jobber klubben intenst med å skaffe en ny keeper. Reserven Morice Mbaye sto i mål i 2. omgang mot LSK og presenterte seg med en kjempetabbe på 1-1-målet til de gulkledde.

– Vi har sjekket flere kandidater. Noen er sjekket ut, noen er fortsatt aktuelle. Vi søker bredt og ser også ut av landet. De fleste eliteserieklubbene har to keepere i A-stallen, og det blir neppe lett å finne noen der, sier Leren, som håper å ha en målvakt klar før tirsdag.

Da møter Kristiansund Rosenborg borte i seriepremieren.

