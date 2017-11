Kristiansund senket Sandefjord og sikret fornyet kontrakt i Eliteserien

Christian Michelsens gutter klare for nok en sesong på øverste nivå i Norge.

KRISTIANSUND - SANDEFJORD 3-2

Kristiansund er klare for Eliteserien 2018 etter å ha slått Sandefjord 3-2 hjemme på Kristiansund Stadion søndag kveld. Kampen svingte voldsomt, men det var til slutt Sverre Øklands drømmescoring som sikret seieren.

Daouda Bamba og Torgil Gjertsens scoringer gav 2-0 før Flamur Kastrati reduserte før pause. El-Hadji Gana Kane utlinget til 2-2 før Øklands fantastiske langskudd fra rundt tjue meter fjernet all tvil.

Med 37 poeng er nemlig Christian Michelsen og hans gutter klare for spill på øverste nivå i norsk fotball også neste sesong. Det er hele åtte poeng ned til både Sogndal og Aalesund på bunnen av Eliteserien.

- Dette er sinnssykt deilig! Dette har vi jobbet hardt for, og det er så velfortjent. Gutta, Nordmøre og hele regionen kan være stolte i dag i forhold til at vi får lov til å være med på dette showet til neste år også, sa en smørblid Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

- Unnskyld ordbruken, men det har vært et helvete i hele år. Vi har jobba så hardt for alle poengene vi har fått og jeg synes vi har fortjent det. Det er en nydelig følelse, og jeg tror det er noen sjeler på Nordmøre som er noen kilo lettere i dag.

Lars Bohinen og hans Sandefjord kan også gjøre seg klare for neste sesong i Eliteserien. Tapet til tross, med fem poeng ned til tidligere nevnte Sogndal og Aalesund så kan også de juble for fornyet kontrakt.

- Først og fremst er jeg skuffa over hvor dårlig vi kommer i gang i kampen og hvor nervøse vi virker. Vi visste at Kristiansund kom til å komme i hundre og var forberedt på det, men vi var ikke med. Dersom du ser på de tre målene Kristiansund får, så måtte de ikke jobbe for de i det hele tatt, sa en skuffet Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport etter kampen.

Les mer: Innbytter styrket Sogndal-håpet etter ett minutt på banen

Tut og kjør



Allerede etter 10 minutter kunne det jubles i Kristiansund da Torgil Gjertsen sendte Daouda Bamba igjennom med en herlig pasning. Den lynraske angriperen gjorde ingen feil da han hamret ballen i mål.

Begge lag ville mye fremover i banen, men det manglet veldig på presisjonen. Dermed ble det mye halvsjanser de to lagene i mellom etter scoringen.

Kristiansund skulle likevel vise at det ikke skal stå på viljen til å spille i Eliteserien også i 2018. For i det 30. minutt vant Gjertsen ballen høyt fra El-Hadji Gana Kane og suste mot mål.

Han kombinerte fint med Benjamin Stokke, fikk ballen tilbake etter at keeper Ingvar Jónsson var utspilt, og hjemmelaget ledet 2-0 etter et herlig angrep.

Gjertsen kunne doblet scoret nok en gang litt senere i omgangen, men det var gjestene fra Sandefjord som skulle bite fra seg. På topp lurte nemlig Flamur Kastrati, og i det 36. minutt skulle han vise hvilken målsnik han er.

Han ruvet høyest på et innlegg fra Victor Demba Bindia, og styrte headingen forbi en utspilt Sean McDermott i KBK-målet. Dermed var det ny spenning i kampen.

Den kunne ha forsvunnet ganske så fort hadde Bambas avslutning like før slutt vært noe bedre. Press både fra en Sandefjord-forsvarer og keeper Jónsson gjorde at ballen suste utenfor.

Kristiansund kunne likevel smile bredest inn til pause. Christian Michelsens menn ledet 2-1, og nærmet seg fornyet kontrakt i Eliteserien.

Les mer: Sarpsborg holder på medaljeplassen - Aalesund på kanten av stupet

Drama og drømmescoring



Aliou Coly fikk alle tiders sjanse da et innlegg fra Sverre Økland landet perfekt for han på fem meter. Hans avslutning gikk dog rett på keeper Jónsson.

Den islandske burvokteren vartet opp med en fantastisk redning i det 64. minutt da nettopp Økland fikk sjansen foran mål. Bamba var, nok en gang, kjappest frempå returen, men hans forsøk ble klarert.

Der KBK slet med å avgjøre, så skulle Sandefjord vise seg hakket mer effektive foran mål. Innbytter Abdoulaye Seck ruvet høyest på en corner, og fant Kane foran mål. Han fikk headet ballen videre, og utlignet til 2-2.

Skuffelsen skulle være kortvarig i Kristiansund, for Økland spilt fri på rundt tjue meter. Han hamret til fra distanse, og Jónsson hørte kun suset av ballen som sikret 3-2-ledelse.

Begge lag hadde sine muligheter til å både økelse av ledelse, og utligning, men det ville seg ikke. Med 3-2 er likevel både Kristiansund og Sandefjord klare for Eliteserien 2018.

Mest sett siste uken