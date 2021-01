Kristiansund signerte dansk Pellegrino-erstatter

Den danske midtbanespilleren Agon Mucolli fortsetter karrieren i norsk fotball. Han har signert en tre og et halvt år lang kontrakt med Kristiansund.

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider tirsdag.

Mucolli er 22 år og kommer fra klubben Fredericia på nivå to i dansk fotball. Så langt denne sesongen har venstrekanten scoret fem mål og bidratt med to målgivende pasninger.

– I Argon får vi en venstrekant med god fart. Han er direkte i spillet sitt og er ofte involvert i mål og assist. En veldig spennende ung spiller som vi tror til passe godt inn i KBK både på og utenfor banen, sier sportslig leder Terje Wiik.

Mucolli ser fram til å vise seg fram i Eliteserien.

– Dette er en veldig god mulighet til å ta nye steg på fotballbanen for min del, og jeg ser fram til å komme til Norge og Kristiansund for å spille fotball. At KBK vinner kamper er noe jeg virkelig ønsker og mener jeg kan bidra til, sier han.

Kristiansund mistet Amahl Pellegrino etter forrige sesong. Mye tyder på at Mucolli skal bidra til å fylle tomrommet etter måltyven.

