Kristiansund snudde og sikret viktig seier mot Sandefjord

Kristiansund slet lenge med å svare mot Sandefjord i Eliteserien onsdag, men tre raske scoringer sikret 3-1 og tre poeng til nordmøringene.

Dermed snur Kristiansund de siste runders dårlige trend. Med kun to poeng på fire kamper kan dagens seier bety mye for de mørkeblå.

De måtte derimot slite for å vinne. Sivert Gussiås sendte gjestene i ledelsen allerede etter fem minutter og til tross for stort press tok det tid før hjemmelaget snudde. Men da innbytter Bendik Bye fant nettmaskene i det 72. minutt løsnet det. Olaus Skarsem sikret ledelsen tre minutter senere før Amahl Pellegrino la på til 3-1 sju minutter før full tid.

Dermed henger Kristiansund med i medaljekampen.

Sandefjord så lenge ut til å fortsette en god trend. Etter å ha gått på fem strake tap kom de kom til Nordmøre med to seiere på de tre siste kampene. Med dagens sluttresultatet holder de seg derimot på 13.-plass i Eliteserien, men har kun fem poeng opp til Kristiansund på 6.-plass.

Tidlig mål

Gjestene gikk noe overraskende tidlig i ledelsen i Kristiansund. Ett skudd fra Emil Pálsson gikk via to Kristiandundspillere før ballen til slutt traff Sivert Gussiås' legg. Han greide å få såpass kontroll på ballen at han kunne vippe den over keeper Eirik Holmen Johansen og i nettet.

- Mål er mål og det er fantastisk å score, sa Gussiås til Eurosport i pausen.

Resten av omgangen tok Kristiansund mer og mer over og hadde flere små og store muligheter før pause. Blant annet var Aasbak nær ved sette et innlegg i mål. Sandefjord-keeper Jacob Storevik misberegnet noe, men greide å få fingrene på ballen.

Innbyttermål

Hjemmelaget fortsatte presset fra starten av andre omgang, men slet med å finne veien til nettmaskene.

Etter 67 minutt sendte trener Christian Michelsen inn Bendik Bye for Sondre Sørli. Bye takket for muligheten og smalt ballen i nettet etter under fem minutter på banen. Etter samspill med Liridon Kalludra fikk han ballen like innenfor sekstenmeteren og tuppet ballen i hjørne.

Da løsnet det plutselig for hjemmelaget. Tre minutter senere, med kvarteret igjen på klokka, kunne Skarsem lime ballen i krysset fra 20 meters hold. Dermed var kampen snudd.

Det gikk ikke mer enn ti minutter før storscorer Amahl Pellegrino doblet ledelsen. Han dro seg inn i sekstenmeteren og skjøt ballen i mål via Sandefjords Martin Kreuzriegler. Ballen hadde retning for mål, men østerrikerens berøring gjorde keeper Storevik sjanseløs.

Dermed endte kampen 3-1 til Kristiansund.

De reiser til Stavanger for å møte Viking søndag, mens Sandefjord tar imot Molde.

