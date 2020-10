Kristiansund snudde til seier i løvens hule

Nordmøre og Sunnmøre er velkjente hakkekyllinger med sistnevnte som storebror. I fotball er rollene snudd om. Kristiansund slo Aalesund 2–1 søndag kveld.

27 minutter gjort unna da Markus Karlsbakk (20) sendte hjemmelaget i føringen. I sin andre kamp for start dukket unggutten opp på bakre stolpe etter å ha blitt spilt opp av Simen Bolkan Nordli. Med venstrefoten satte Karlsbakk ballen i mål. Karlsbakk fikk sjansen på topp etter som Niklas Castro var ute med gule kort.

Aalesund ligger desidert sist på tabellen, og så langt er det blitt kun åtte poeng. Laget har ikke vunnet etter at de byttet trener fra Lars Bohinen til Lars Arne Nilsen. Sist ble det 1-3-tap for Rosenborg.

Luktet

Nilsen luktet på sin første trepoenger i sin femte kamp som trener for Aalesund etter at han fikk sparken i Brann. Mot fylkeskollegaen var de uvant aggressive og velspillende for sesongen i de første 45 minuttene. I 2. omgang tok det ikke lang tid før bortelaget utlignet. Et presist innlegg fra Liridon Kalludra på høyrekanten fant hodet til Faris Pemi, og 20-åringen fra Kamerun nikket inn sin første eliteseriescoring for sesongen.

Kalludra både scoret og assisterte før svensken ble byttet ut med ti minutter igjen å spille.

Involvert

Det motsatte oppgjøret endte med kalassifrene 7-2 til Kristiansund etter blant annet tre mål av Amahl Pellegrino.

Pellegrino var også svært involvert da Kristiansund snudde til 2-1 på en perfekt overgang. Han kom seg helt fri på venstrekanten, og innlegget mot Liridon Kalludra kunne ikke ha vært bedre. Kalludra lurte ballen frekt inn i det lengste hjørnet med utsiden av foten.

Kristiansund er en vrien motstander for ethvert lag. Klubben har bare tapt fire kamper på 20 serierunder og er nummer seks på tabellen med los for medalje.

Aalesund har hele elleve poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen. Det er 15 poeng opp til sikker plass. Snart er det bare tynn teori som vil gi Aalesund ny kontrakt i Eliteserien.

