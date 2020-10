Kristiansund straffer Kastrati: Får ikke delta på trening eller kamp i påvente av NFF-reaksjon

Klubben informerer om sin reaksjon overfor Flamur Kastrati etter søndagens uttalelser i kampen mot Vålerenga.

Det var i Eliteserie-kampen mot Vålerenga at Kristiansund-spiller Kastrati ropte «hold kjeft og sett deg ned, din jævla soper» til VIF-trener Dag Eilev Fagermo -en uttalelse han senere beklaget samme kveld.

Les også: KBKs Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo en «jævla soper»

I pausen bekreftet også Kastrati sine egne uttalelser i den første omgangen.

Se intervjuet i vinduet under:

Mandag har Kristiansund sittet i krisemøter ved daglig leder Kjetil Thorsen, trener Christian Michelsen, sportslig leder Kenneth André Leren og rådgiver Jan-Erik Larsen og Flamur Kastrati på Kristiansund stadion.

I en uttalelse på sine hjemmesider etter møtet, informerer klubben at så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben, vil ikke Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp.

Videre informerer klubben at de er gjort kjent med at Norges Fotballforbund (NFF) i dag har iverksatt en gjennomgang av saken og vil avvente konklusjonene fra denne. De ønsker også å gjenta sin beklagelse overfor alle berørte for det som skjedde.

Klubben vil foreta en egen gjennomgang av hendelsene og håndteringen og vil trekke sine egne konklusjoner basert på denne gjennomgangen. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom klubbens administrasjon og styre.

I dette arbeidet vil vi innhente spillerens versjon, samt få mer detaljert informasjon fra trener- og støtteapparatet som var til stede på Intility Arena søndag kveld.

Klubben vil foreta en egen gjennomgang av hendelsene og håndteringen og vil trekke sine egne konklusjoner basert på denne gjennomgangen. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom klubbens administrasjon og styre.

Kastrati beklaget selv sine egne uttalelser sent søndag kveld, der han hevdet at han ikke visste hva ordene han uttrykte betydde.