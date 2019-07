Kristiansund-talentet Max Williamsen (16) fikk skryt av United-stjernene

Han dro rett fra Norway Cup med G-16-laget til debut mot Manchester United. Rett etter kampen var det flere av superstjernene som var bortom KBK-spiller Max Williamsen (16).

EKEBERGSLETTA (Nettavisen): I helgen dro Kristiansund BKs G16 lag ned til Oslo for å delta i Norway Cup. Blant dem var også supertalentet Max Williamsen, men 16-åringen fikk ikke spille kampene i starten.

Han skulle nemlig få sjansen til å debutere for A-laget mot selveste Manchester United på et fullsatt Ullevaal Stadion.

Onsdag var det en noe skjelven, men behersket Williamsen som ladet opp til sin første Norway Cup-kamp, tilbake på Ekebergsletta igjen.

- Det har vært helt sykt egentlig, alt har gått så fort. Nå sitter jeg her og har mye å se tilbake på. Det var en stor opplevelse for meg selv, de er jo tross alt mange hakk over mitt eget nivå, sier KBK-talentet til Nettavisen.

«Good game»

Da han returnerte til G16-lagets base etter kampen, hvor han blant annet hindret Paul Pogba fra å score, ble han møtt av en oppspilt gjeng med lagkamerater.

- De var glad for å se meg, men det var nok litt overtenning på dem i går. Det var gøy, da, humrer unggutten.

Selv ble han kastet rett til løvene i treningskampen med en oppgave de fleste Premier League-spillere har slitt med. Han skulle nemlig markere nettopp Pogba på en corner.

- Det var han jeg la mest merke til utpå der, og så det ble det jo en del oppmerksomhet etter den taklinga mi. Jeg tenkte egentlig ikke at det var han, men så reiste jeg meg opp og så at han lå der. Da ble jeg litt glad, men man kan jo ikke bare tenke på det midt i en kamp, forteller han.

STOR OPPMERKSOMHET: Max Williamsen kunne fortelle om et hektisk døgn etter å ha fått komplimenter fra Manchester United-stjernene Foto: Nettavisen

Episoden gjorde derimot at de fleste fikk blikket opp for den 186 centimeter høye 16-åringen. Såpass mye at flere av superstjernen på United etter kampen tok turen bort til kristiansunderen.

- Ja, det var ikke noe spesielt, men det var jo litt «good game»-kommentarer og sånn, innrømmer han.

Diskotek-bånd på armen

Naturlig nok var det ikke bare United-spillerne som ville ha en bit av Hermansen, som også opplevde oppmerksomheten på sosiale medier.

- Ja, det har vært mye mer (oppmerksomhet, journ.anm) enn jeg har vært vant til å få. Du kan si at det har eksplodert på en måte. Det er mange som sier gratulerer og at det var morsomt at jeg takla Pogba, så jeg sier jo bare takk, sier en ydmyk Williamsen.

En annen ting som har gått sine runder på sosiale medier er faktumet at Williamsen spilte kampen med Norway Cup-båndet sitt på armen, som blant annet gir tilgang til turneringens diskotek. Det fikk han også spørsmål om i forkant av storkampen.

- De spurte om jeg ikke skulle ta det av, men jeg skal jo spille i morgen og når jeg skal ha mat og sånn må jeg vise båndet. Da ble det å beholde det på, sier han.

- Blir det til at du beholder det på i en god stund nå eller?

- Hehe, nei jeg tar det sikkert av etter hvert, ler han.

- United er drømmen

Men til tross for oppmerksomhet fra flere hold rundt hans store talent, har forsvarsspilleren kun fokus på Norway Cup. Der spiller KBK i eliteturneringen og ligger godt an til å gå videre til A-sluttspillet.

Vinner de onsdagens kamp mot Trygg/Lade kan de bryne seg på Ekebergslettas aller gjeveste lag.

- Vi satser på å vinne, det vet vi at vi har en god sjanse til. Det er riktig nok god motstand, så vi må bare kjøre på, sier Wiliamsen.

På spørsmål om ambisjonene hans i det lange løp, er stortalentet hakket mer nøktern.

- Jeg har fokus på KBK nå og så får vi se hva framtiden bringer, svarer han politisk korrekt.

- En tur til Manchester, hadde det gjort seg?

- Jeg tror ikke jeg skal tenke så mye på det, men det er jo det som er drømmen, avslutter han.